Page confirma la construcción de 261 nuevas viviendas "accesibles" en dos parcelas del barrio más poblado de Toledo

Emiliano García-Page ha anunciado la futura construcción de 261 nuevas viviendas de "promoción y accesibles" en la ciudad de Toledo. El Gobierno regional prevé la movilización de dos parcelas de la empresa pública de gestión de infraestructuras de Castilla-La Mancha (Gicaman) ubicadas en el barrio del Polígono.

Ambos terrenos se ubican en la calle Río Boladíez, una de las vías más largas de la zona este de la capital regional. Uno de los espacios se sitúa en el número 2 de esta arteria; el otro, en el número 64.

Según los datos que facilita el Catastro, el primer solar se ubica junto al centro social polivalente Santa María de Benquerencia, en un espacio que acota en su parte trasera el paseo Río Guadiela. Por su parte, el segundo suelo se emplaza junto al paseo Gregorio Marañón, detrás de la piscina municipal cubierta.

Con más de 30.000 vecinos empadronados, el Polígono es el distrito más poblado de la ciudad. Además de su marcado cariz residencial, acoge la sede de varias consejerías y el Hospital Universitario de Toledo.

Page ha reafirmado el compromiso del Ejecutivo regional de "seguir trabajando" en la resolución de una situación que se ha convertido en uno de los principales problemas sociales.

Hasta 500 millones en tres años

Al respecto, la próxima semana, el Gobierno autonómico desgranará las claves de la estrategia regional de la vivienda, un programa que contempla la inversión de hasta 500 millones de euros durante los próximos tres años, hasta 2030.

Durante su intervención en la inauguración del Centro de Talento y Tecnología que Telefónica ha abierto en Toledo, Page ha señalado que el acceso a la vivienda "es un derecho y no puede ser un tapón".

En la misma línea, ha lamentado que "empresas importantísimas" que desean implantarse en Castilla-La Mancha se enfrentan a la problemática de la falta de mano de obra y la escasez de vivienda.

"La vivienda es uno de los grandes retos que tienen arreglo, porque es un problema de ley y de dinero y nos tenemos que poner manos a la obra", ha aseverado Page.