Cada semana se denuncian 10 okupaciones en Castilla-La Mancha: Toledo lidera el ranking con más de la mitad

Las denuncias por okupación ilegal de viviendas descendieron en Castilla-La Mancha durante 2025. En total, a lo largo del pasado año se registraron 502 casos, lo que supone una caída del 6,69 % respecto al anterior, cuando se contabilizaron 538.

Esta cifra, publicada en el Portal Estadístico de Criminalidad del Ministerio del Interior, equivale a algo menos de diez denuncias por okupación a la semana en la región.

Durante 2025, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad esclarecieron en Castilla-La Mancha un total de 391 hechos relacionados con allanamiento o usurpación de inmuebles, un 8,21 % menos que en 2024, cuando fueron 426.

Además, el número de detenidos por este tipo de delitos descendió de forma notable, pasando de 238 a 166 personas, lo que supone una caída del 30,52 %.

Desde el Ministerio del Interior se insiste en no generar alarma social en torno a este fenómeno, ya que los casos más graves de allanamiento de morada son minoritarios frente a los de usurpación, que afectan principalmente a viviendas vacías.

En este sentido, las estadísticas oficiales no diferencian entre ambos delitos, al tratarse de una calificación jurídica que corresponde posteriormente a los órganos judiciales.

Datos provinciales

Toledo concentró en 2025 más de la mitad de las denuncias por ocupación ilegal de viviendas en Castilla-La Mancha durante 2025. En concreto, la provincia sumó 275 de los 502 casos registrados en toda la región, lo que la sitúa como el principal foco de este tipo de delitos, muy por delante del resto de provincias pese al descenso interanual del 9,83 %.

Le siguen Ciudad Real con 80 (-5,88 %), Guadalajara con 65 (-1,51 %), Albacete con 63 (+3,27 %) y Cuenca con 19 (-9,52 %).

En cuanto a los casos esclarecidos, Toledo también lidera la estadística con 217, aunque con una bajada del 11,42 %. Por detrás se sitúan Ciudad Real con 64 (-5,88 %), Albacete con 51 (+4,08 %), Guadalajara con 44 (+2,32 %) y Cuenca con 15 (-28,57 %).

En España

A nivel nacional, los delitos relacionados con la ocupación ilegal de viviendas bajaron un 9,4 % en 2025, con un total de 14.875 casos registrados, frente a los 16.426 del año anterior.

Cataluña sigue siendo la comunidad autónoma con más denuncias, al concentrar 5.913, cerca del 40 % del total, aunque también registra un descenso superior a la media, del entorno del 15 %.

Tras Cataluña se sitúan Andalucía, con 1.909 denuncias (-13 %); la Comunidad Valenciana, con 1.805 casos (+2 %); y la Comunidad de Madrid, con 1.269 (-12 %). Castilla-La Mancha aparece en la mitad de la tabla, por detrás de Canarias y por delante de País Vasco, Baleares y Murcia.