Cuatro provincias de Castilla-La Mancha, en alerta este miércoles por lluvias, granizo y vendavales de viento

Tras un martes tormentoso y de aguaceros en muchas zonas de la Península, este miércoles una dana absorberá a otra, dejando precipitaciones, granizadas y viento en buena parte del país. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha puesto en alerta a cuatro provincias de Castilla-La Mancha.

La más afectada será Guadalajara, donde la zona de la Alcarria estará en aviso naranja por precipitaciones acumuladas de hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora, que podrían ir acompañadas de rachas muy fuertes de viento y granizo.

Asimismo, la zona de la Serranía estará en alerta amarilla por lluvias acumuladas de hasta 15 litros, también con posibilidad de vientos fuertes y granizadas.

También en aviso amarillo por una situación idéntica estarán Toledo, Cuenca y Albacete. Las zonas afectadas son la Sierra de San Vicente, el Valle del Tajo y los Montes de Toledo; la Alcarria y la Mancha conquense; y Alcaraz, Segura y la Mancha albaceteña.

Todas las alertas arrancarán a las 12 horas del día y terminarán a las 22 horas de la noche.

Previsión del miércoles

La Aemet ha anunciado para este miércoles en Castilla-La Mancha predominio de cielos nubosos o con intervalos nubosos, con aparición de nubosidad de evolución durante la tarde.

Se espera algo de calima, especialmente en las provincias del sur. Habrá lluvias y chubascos, que por la tarde podrán ser fuertes, acompañados de tormentas y ocasionalmente con granizo. La precipitación podría arrastrar barro.

Las temperaturas máximas bajarán, un descenso localmente notable en puntos dispersos de la mitad occidental, salvo en Albacete donde predominarán los ascensos.

El viento será flojo variable, con predominio de la componente sur y arreciando a moderado durante las horas centrales.