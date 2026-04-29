Interior cesa al jefe de la Guardia Civil en Castilla-La Mancha: Francisco Javier Vélez se marcha al Estado Mayor

El Ministerio del Interior ha cesado al general de brigada Francisco Javier Vélez Alcalde como jefe de la 2ª Zona de la Guardia Civil en Castilla-La Mancha, con sede en Toledo, según publica este miércoles el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Por el momento, no se ha anunciado quién asumirá el mando del instituto armado en la región.

Otra resolución, firmada también por el ministro Fernando Grande-Marlaska, sitúa a Vélez en una nueva responsabilidad en Madrid: será el Jefe Adjunto de Operaciones del Estado Mayor de la Guardia Civil, en sustitución del general de división José Santiago Martín Gómez.

Trayectoria

Natural de Zaragoza, Vélez ha mantenido, sin embargo, una estrecha vinculación profesional con Castilla-La Mancha durante décadas. Su último destino en la comunidad comenzó en diciembre de 2024, cuando tomó posesión como máximo responsable de la Guardia Civil en la región.

Con más de 30 años de trayectoria en el cuerpo, inició su carrera en el Grupo Antiterrorista Rural (GAR) y posteriormente formó parte de la Unidad Especial de Intervención (UEI), dos de las unidades más especializadas del instituto armado.

A lo largo de su carrera ha ocupado distintos puestos de mando, entre ellos la jefatura de la Comandancia de Toledo, cargo que desempeñaba antes de su ascenso a general de brigada.

Formación

Vélez es diplomado de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, doctor en el programa de Paz y Seguridad Internacional y cuenta con un máster en Cooperación Policial en Europa.

Además, posee conocimientos de inglés, francés, italiano y alemán, todos ellos con nivel B2, y ha sido reconocido con diversas condecoraciones nacionales e internacionales.