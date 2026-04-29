Confirmado: el Gobierno de Page financiará sin intereses el 20 % del valor de hipoteca que no cubren los bancos

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado la tramitación en las Cortes regionales de la proposición de Ley de Medidas Urgentes en Materia de Acceso a la Vivienda y Suelo en Castilla-La Mancha que, entre otras medidas, recoge una ayuda para financiar sin intereses el 20 % de la hipoteca sobre una vivienda que no cubren los bancos.

De esta manera, el Ejecutivo castellanomanchego ha puesto en marcha un nuevo proceso para la aprobación de esta medida después de que el Partido Popular no apoyara la enmienda para incorporarla a la Ley de Medidas Administrativas y Tributarias de Castilla-La Mancha, conocida comúnmente como Ley de Acompañamiento al Presupuesto, aprobada el pasado 26 de marzo.

En la rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos adoptados en el Consejo, la consejera portavoz, Esther Padilla, ha recalcado que el objetivo de esta ley es "dar más herramientas al Gobierno regional para facilitar el acceso a la vivienda y aprovechar mejor los recursos que tiene la Administración".

De manera concreta, ha especificado que por un lado, la ayuda servirá para "avalar el 20 % del préstamo que habitualmente no conceden las entidades bancarias" y, por otro, "concederemos una ayuda que equivale al valor total de los intereses de esa parte".

Padilla ha abundado en tres de los ejes en los que se asienta la propuesta: reforzar los instrumentos públicos de la política de vivienda de la Administración y que esta tenga más capacidad de actuar; convertir el fondo de depósitos y fianzas en un instrumento útil, de manera que se pueda disponer hasta el 80% de él para distintas acciones como la promoción, la rehabilitación, el alquiler, avales o garantías públicas; y facilitar el uso de suelo público para vivienda, especialmente para vivienda dotacional y asequible, sin perder la titularidad pública y protegiendo otros usos esenciales como zonas verdes, zonas de juegos o zonas peatonales.

"Con esta proposición de ley, se podrá hacer efectivo el compromiso del presidente de ayudar a los jóvenes que compren una vivienda para hacer frente a ese 20% del precio total del inmueble que normalmente no financian las entidades bancarias", ha reivindicado Padilla, quien además ha apuntado que esta ley se construirá como "solución al portazo que el Partido Popular dio a miles de jóvenes en la de la región que esperan acceder a una vivienda y que necesitan esa ayuda".

En este sentido, ha explicado que esta iniciativa supone un mecanismo para "no perder más tiempo" y hacer realidad con la mayor celeridad posible el anuncio planteado en su momento por el presidente Page.

Se pueden destinar

Como novedad principal, ha avanzado que se permite que esa cuantía de la ayuda se destine o bien al pago de los intereses, a amortizar deuda, al pago de impuestos vinculados o bien a otros fines como la adquisición de mobiliario.

La portavoz del Ejecutivo ha señalado, además, que, una vez que esta proposición de ley se apruebe y entre en vigor, llegará a los jóvenes que estén planificando comprar su primera vivienda, pero “también a aquellos que ya hayan iniciado los trámites y hayan firmado un contrato de arras”, es decir, que ya tengan el compromiso del vendedor de la venta del inmueble tras haberle entregado una señal.

La responsable autonómica ha circunscrito estas ayudas a un amplio paquete de medidas anunciadas por el presidente García-Page en las que ha incluido las reducciones fiscales incluidas en la Ley de Acompañamiento y otras que se presentarán el próximo 6 de mayo y que formarán parte de la Estrategia de Vivienda de Castilla-La Mancha.

Una estrategia que, según ha definido, "será de las más ambiciosas de toda España, con medidas concretas, realistas y, sobre todo, útiles para dar respuesta a una de las principales preocupaciones de la ciudadanía".