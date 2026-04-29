Castilla-La Mancha avisa al Levante sobre el trasvase Tajo-Segura: "Tendrán que acostumbrarse a la desalación"

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprovechado el último pronunciamiento del Tribunal Supremo sobre la planificación hidrológica para lanzar un mensaje directo a los territorios del Levante: el modelo actual del trasvase Tajo-Segura tiene que cambiar y la alternativa pasa por la desalación.

Así lo ha trasladado este miércoles el vicepresidente segundo del Ejecutivo autonómico, José Manuel Caballero, a preguntas de los periodistas durante un acto en Ciudad Real, donde ha valorado la sentencia que declara inadmisible el recurso presentado por la Diputación de Alicante contra la revisión de los planes hidrológicos.

Caballero ha asegurado que se trata de "una más" dentro de una serie de resoluciones judiciales favorables a los intereses de Castilla-La Mancha. A su juicio, avalan la posición del Gobierno de Emiliano García-Page en la defensa del río Tajo y en la necesidad de modificar el actual sistema de gestión del agua.

"El modelo tiene que cambiar"

En este sentido, ha defendido que el agua "se tiene que quedar y servir a nuestro desarrollo", si bien ha matizado que no se niega el abastecimiento al Levante cuando sea necesario. "Pero el modelo tiene que cambiar", ha insistido.

El vicepresidente ha ido más allá al señalar directamente a las alternativas de las que disponen los territorios receptores del trasvase. "En el Levante tendrán que acostumbrarse" a utilizar otros recursos como la desalación, ha afirmado, subrayando que esas regiones cuentan con acceso al mar, mientras que Castilla-La Mancha "depende exclusivamente de sus ríos y del Tajo".

Además, ha considerado que esta resolución judicial "pone en evidencia" los intentos de frenar los cambios en la gestión del agua por parte de los gobiernos de la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia, y ha confiado en que Castilla-La Mancha pueda hacer uso pleno "más pronto que tarde" de sus recursos hídricos conforme a las decisiones de los tribunales.

Esther Padilla, portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha. JCCM

Por su parte, la portavoz del Ejecutivo autonómico, Esther Padilla, ha asegurado que la modificación de las reglas de explotación del trasvase "debería estar más cerca" tras este fallo. "Si el Ministerio estaba esperando a que se resolvieran los recursos, ya solo queda uno", ha señalado.

Padilla ha incidido en que se trata de "una sentencia más que se suma y que refuerza la posición del Gobierno de Castilla-La Mancha, que es la defensa del río Tajo y, por supuesto, de los intereses de Castilla-La Mancha".

"La posición de este Gobierno siempre ha sido una posición de defensa de algo que considerábamos injusto desde el inicio pero que, si cabe, se ha acentuado más esa injusticia y el despropósito desde que la Unión Europea y los planes hidrológicos nacionales dicen lo que dicen, que hay que respetar los caudales ecológicos y que no se puede trasvasar tanta agua como se trasvasa al Levante", ha añadido.

El fallo del Tribunal Supremo, fechado el pasado 22 de abril, declara inadmisible el recurso de la Diputación de Alicante por "falta de legitimación activa" e impone las costas del proceso a la parte recurrente.

Se trata de uno de los dos recursos pendientes cuya resolución condiciona el cambio en las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura, a falta de que se pronuncie el alto tribunal sobre el presentado por el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats).

Este pronunciamiento se produce en un contexto de tensión política en torno al futuro del trasvase, después de que los presidentes de la Región de Murcia y de la Comunidad Valenciana hayan escenificado recientemente su unidad en defensa de esta infraestructura y hayan reclamado un "clamor social" para garantizar el suministro de agua al Levante.

Petición del PP

Por su parte, el PP de Castilla-La Mancha ha pedido a Emiliano García-Page que lleve el Pacto regional por el Agua al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que se cumpla.

Agudo ha criticado que el pacto lleve cinco años "en un cajón" mientras el agua "pasa por Toledo y Talavera y acaba en Portugal" sin poder aprovecharse en la región, y ha instado a Page a reunirse con Sánchez para exigir su aplicación.