Cada vivienda en alquiler tiene 52 interesados en Castilla-La Mancha: Guadalajara y Toledo, muy por encima de la media

Cada vivienda en alquiler en Castilla-La Mancha recibe una media de 52 interesados en apenas diez días, según el Observatorio del Alquiler. El dato, correspondiente al primer trimestre de 2026, confirma la creciente presión sobre el mercado del arrendamiento en la región.

Esta media sitúa a la comunidad en un nivel de tensión "alto", aunque con importantes diferencias territoriales. Guadalajara alcanza los 92 interesados por vivienda y Toledo los 73, ambos en niveles de presión "muy alta".

En cambio, Albacete (20) y Ciudad Real (19) se encuentran en situación de "riesgo", mientras que solo Cuenca (14) mantiene una presión considerada "normal".

Desequilibrio

El experto en vivienda Jesús Martín-Delgado ha advertido en conversación con EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha que el mercado del alquiler atraviesa un escenario de "tensión máxima" debido al "desequilibrio entre oferta y demanda".

En este sentido, ha subrayado que la presión actual se sitúa en niveles críticos, con una media nacional de 141 personas interesadas por cada inmueble, lo que considera "muy alta".

Esta situación se explica, en parte, por la drástica reducción de la oferta. Según el propio análisis, el parque de viviendas en alquiler ha caído un 36,3 % desde 2021, pasando de más de un millón de inmuebles a 669.529 en el primer trimestre de 2026, lo que supone haber "dejado fuera del mercado 381.907 viviendas".

En Castilla-La Mancha, durante el mismo periodo, han salido del mercado 8.639 viviendas en alquiler, pasando de 25.147 a 16.508, un 34,35 % menos.

El caso de Guadalajara es paradigmático, donde la reducción ha sido del 54 %, bajando de 4.381 a 2.012 inmuebles disponibles.

Una falta de vivienda que también se refleja en los precios. El alquiler medio en Castilla-La Mancha se sitúa en 735 euros mensuales, con Guadalajara (836 euros) y Toledo (769) a la cabeza. Les siguen Albacete (757), Cuenca (634) y Ciudad Real (586), en un contexto de subidas ininterrumpidas desde 2021.

A nivel nacional, los precios alcanzan máximos históricos. Martín-Delgado recoge que, según el Informe de Precios de Idealista, el coste medio se sitúa en "15 euros por metro cuadrado", tras un incremento interanual del "7,8 %", lo que eleva el alquiler de una vivienda tipo de 90 metros cuadrados hasta los "1.350 euros mensuales".

En Castilla-La Mancha, ese mismo inmueble ronda los 774 euros, con una media de 8,6 euros por metro cuadrado. "Este dato es alentador en comparación con la media nacional, si bien hay que tener en cuenta que Castilla-La Mancha se encuentra en sexta posición por la cola en el salario medio mensual bruto según el INE en el año 2024", recuerda.

Exclusión severa

"La situación del mercado de alquiler es clara: preocupación alarmante en el acceso a la vivienda en cuanto a precio y oferta, lo que provoca situaciones de exclusión severa", analiza Martín-Delgado.

En paralelo, según el especialista, el mercado de compraventa muestra signos de estabilización. La compra de viviendas bajó un 0,5 % en febrero, tras la caída del 5 % registrada en enero, aunque el volumen de operaciones se mantiene en niveles similares a los de 2007, con 59.689 transacciones.

En Castilla-La Mancha se contabilizaron 2.874 operaciones, con un ligero incremento interanual del 0,6 %.