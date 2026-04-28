Hasta 40 niños por educador: servicios mínimos para la huelga en las escuelas infantiles de Castilla-La Mancha

El presidente autonómico, Emiliano García-Page, el pasado mes de enero en la Escuela Infantil 'Los Cotos' de Cobisa (Toledo). JCCM

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) ha publicado este martes los servicios mínimos de cara a la huelga convocada en las escuelas infantiles de toda España para el próximo 7 de mayo. Será una jornada de paros de 24 horas que afectará al primer ciclo de Educación Infantil (0 a 3 años).

La resolución de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, firmada por el consejero Amador Pastor, establece que deberá garantizarse la apertura de todos los centros públicos gestionados por la Junta de Comunidades y la atención básica al alumnado, al tratarse de un servicio considerado esencial.

En concreto, cada escuela infantil pública de titularidad autonómica contará como mínimo con la persona que ejerza la dirección, así como con el personal imprescindible para atender a los menores en función de su edad.

Así, se fija un educador o Técnico Especialista en Jardín de Infancia (TEJI) por cada 16 alumnos menores de un año, por cada 26 niños de entre uno y dos años y por cada 40 en el tramo de dos a tres años.

De esta forma, la ratio por curso fijada para los servicios mínimos multiplica por dos la ratio máxima legal, fijada en 8,13 y 20 alumnos por curso.

Además, en los centros con comedor escolar deberá permanecer al menos un cocinero o ayudante de cocina, y también se garantiza la presencia de un trabajador de servicios domésticos.

La Junta justifica estos servicios mínimos en la necesidad de proteger el derecho a la educación, así como el derecho al trabajo de las familias y del personal que no secunde la huelga, subrayando que en esta etapa educativa también resultan esenciales tareas como la vigilancia, el cuidado o la atención a menores con necesidades especiales.

Respaldo unánime

La convocatoria de huelga, respaldada por sindicatos como CCOO, UGT, CSIF, CGT y STAS-CLM, busca mejoras en las condiciones laborales del sector y una mayor consideración educativa de esta etapa.

Bajo el lema "Por una educación de calidad y condiciones dignas", las educadoras reclaman una reducción de ratios, la implantación de la pareja educativa en las aulas y un incremento de recursos

En Castilla-La Mancha, las movilizaciones previstas incluyen concentraciones a las 12:00 horas frente a las delegaciones del Gobierno y nuevas protestas por la tarde en distintas plazas de las capitales de provincia, entre ellas la plaza de Zocodover en Toledo.