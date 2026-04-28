Castilla-La Mancha suma 9.400 parados en tres meses y sitúa la tasa de paro al borde del 13 %, según la EPA

Castilla-La Mancha ha cerrado el primer trimestre del año con 9.400 parados más que en el trimestre anterior hasta alcanzar los 139.700 (+7,26 %), lo que sitúa la tasa de paro en el 12,97 %.

Así lo refleja la Encuesta de Población Activa (EPA) publicada este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE) que marca un aumento del 0,98 % de desempleados en relación al mismo periodo de 2025, es decir, 1.400 personas más.

En términos de ocupación, en Castilla-La Mancha ha registrado una destrucción de 13.200 puestos de trabajo en términos intertrimestrales (-1,39 %) hasta los 936.900 ocupados, una cifra que representa la más alta en un primer trimestre del año desde que hay registros.

La comunidad autónoma ha cerrado estos primeros tres meses del año con 1.076.500 personas activas, también el dato más alto para este trimestre desde que se tienen registros pese a reducirse en 3.800 personas en relación a finales de 2025.

Esta paradoja, que se hayan registrado los datos más altos de población activa y ocupados en un primer trimestre pese a reducirse en términos intertrimestrales se explica porque la primera EPA del año recoge el impacto del final de la campaña navideña y de campañas agrícolas como la aceituna.

32.700 empleos más en un año

Tomando como referencia el último año, Castilla-La Mancha ha logrado crear 32.700 nuevos empleos (3,6 %) a pesar de reflejarse un aumento de 1.400 parados.

Por sexo, este primer trimestre arroja una subida del paro femenino en 2.900 mujeres (4 %) y de 6.600 entre los hombres (11,6 %). De esta manera, la tasa de paro femenino se sitúa en el 16,01 % hasta las 76.200 y la masculina en el 10,57 %, es decir, 63.500 hombres.

Por provincias, de los 936.900 ocupados registrados en la región, 332.100 están en Toledo, 200.500 en Ciudad Real, 183.300 en Albacete, 137.500 en Guadalajara y 83.400 en Cuenca.

En cuanto al reparto de los 139.700 desempleados por provincias, 58.000 se encuentran en Toledo (14,87 %), 32.600 en Ciudad Real (14 %), 23.500 en Albacete (11,35 %), 13.500 en Guadalajara (8,96 %) y 12.000 en Cuenca (12,57 %).

Datos nacionales

A nivel nacional, el número de ocupados en este primer trimestre del año se ha desplomado en 170.300 personas casi el doble que el año pasado y la mayor caída en ese periodo desde el Covid.

La ocupación se queda en 22,29 millones de trabajadores a finales de marzo y pierde la cota de 22,4 del último trimestre de 2025, donde logró un gran repunte a causa de las campañas de Navidad en hostelería y comercio.

Este mal comportamiento del mercado laboral, típico entre enero y marzo de cada año, es el primer síntoma grave de la desaceleración a la que se enfrenta la economía y dispara la tasa de paro en casi un punto, hasta el 10,83%. El número total de parados queda en 2,7 millones, tras subir en tres meses en 231.500 personas.