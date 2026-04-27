El Tribunal Supremo inadmite el recurso de la Diputación de Alicante contra el plan del Tajo

El Tribunal Supremo ha declarado inadmisible el recurso interpuesto por la Diputación de Alicante contra el Real Decreto que aprueba la revisión de los planes hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental, entre ellas el Tajo y el Segura.

Así lo expone una sentencia fechada el 22 de abril de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, declarando el recurso como "inadmisible por falta de legitimación activa" e impone las costas del proceso a la parte recurrente.

Este recurso es uno de los dos cuya resolución estaba pendiente para cambiar las reglas de explotación del trasvase Tajo – Segura. El que todavía queda pendiente de resolución es el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats).

El recurso de la Diputación de Alicante se centra en los planes hidrológicos del Tajo y del Segura. Entre los argumentos contemplados en la sentencia está el hecho de que las entidades locales "no tienen reconocido en Derecho una legitimación general para la impugnación en vía contencioso- administrativa de cualquier acto o disposición general de la Administración General del Estado".

Según la sentencia, "admitir la legitimación de un ayuntamiento para impugnar una disposición general cuyos efectos se extienden a numerosos territorios y personas por el simple hecho de que afecte a concretos intereses de colectivos de ciudadanos de su municipio supone tanto como reconocerle a las corporaciones locales una acción pública en defensa de la legalidad cuando de disposiciones generales se trate". Esto "vulnera la ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa".

También recoge los argumentos que contra esta demanda han interpuesto la Abogacía del Estado, la representación procesal de la Junta de Castilla-La Mancha, la Asociación de Municipios Ribereños de Entrepeñas y Buendía o la Plataforma de Toledo en defensa del Tajo.

Preocupación del Levante

La noticia llega en un día en el que los presidentes de la Comunidad Valenciana y de la Región de Murcia, Juanfran Pérez Llorca y Fernando López Miras, ambos del PP, han participado en un acto de regantes celebrado en la localidad de Pilar de la Horadada (Alicante) en el que han defendido la continuidad del trasvase.

Durante el encuentro, Pérez Llorca ha afirmado que el sureste de España "es ejemplo de cómo se aprovecha, se reutiliza y se es capaz de transformar el agua para volverla a utilizar para los campos y para más de 2,5 millones de personas".

Al respecto, ha afirmado que más allá de las "importantes pérdidas económicas" que traerá la reducción o supresión del trasvase, le preocupa el fin "de una forma de vida y que se ponga en riesgo el futuro de muchos pueblos de Alicante, Murcia y Almería que han aportado mucho al futuro de España y Europa".

Igualmente, el murciano López Miras ha destacado que su comunidad tiene "un gran aliado" y "compañero de viaje" en sus reivindicaciones, especialmente en agua, "una cuestión de todos porque no va de regantes ni agricultores sino de toda la sociedad".

Además, los presidentes del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), Lucas Jiménez, y de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena (CRCC), Manuel Martínez, también han defendido la continuidad del trasvase para la supervivencia de las tres provincias beneficiarias.

Castilla-La Mancha pide el fin del trasvase

Por su parte, el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha defendido las bondades de un hipotético acuerdo para acabar con el trasvase Tajo-Segura sin que su eventual clausura suponga "estrangular" a las comunidades del Levante.

"Soy de los que cree que el trasvase tendrá fin, pero que habrá que ser solidario con el resto de comunidades autónomas que necesiten de agua", ha afirmado.

Asimismo, el PSOE de Castilla-La Mancha ha lamentado que la reunión entre Pérez Llorca y López Miras apueste por "seguir esquilmando el agua" de la región y sirva para "hablar mal de nosotros".

Además, ha recordado la denuncia del Ejecutivo de Page al de Sánchez por no haber modificado las reglas de explotación del trasvase.