El Gobierno de España creará ocho nuevas plazas de fiscal en Castilla-La Mancha

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha anunciado este lunes la propuesta de distribución territorial de las 200 nuevas plazas fiscales que el Gobierno creará y convocará este 2026.

Se trata de la mayor creación de plazas fiscales de la historia y supondrá un incremento de la plantilla actual del Ministerio Fiscal del 7,13%, al pasar de 2.804 plazas a 3.004.

Del total, ocho se crearán en Castilla-La Mancha, lo que supondrá un incremento del 8 % de la plantilla actual en la comunidad autónoma.

Asimismo, Bolaños ha indicado que habrá una histórica creación de plazas judiciales, 500 este 2026, lo que supondrá un incremento del 8,5 % de la planta judicial en el país.

En Castilla-La Mancha serán 21 las plazas de jueces que se crearán, para reforzar los tribunales de instancia y otros órganos como las audiencias provinciales. Se trata de la mayor ampliación de la planta judicial en la historia de Castilla-La Mancha.

22,5 millones

En total, el Gobierno invertirá más de 22,5 millones de euros, logrando un hito en cuanto a creación de plazas de fiscales que supondrán "la mayor transformación de la Justicia en décadas".

Este récord de creación de plazas se hace posible "gracias a la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que introduce un modelo organizativo más moderno y eficiente". Mientras crear un antiguo juzgado unipersonal tenía un coste aproximado de 500.000 euros, con los tribunales de instancia se pueden crear plazas judiciales "gastando cinco veces menos".