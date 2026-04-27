Imagen de archivo. Foto: Ministerio Fiscal.

Imagen de archivo. Foto: Ministerio Fiscal.

Región

El Gobierno de España creará ocho nuevas plazas de fiscal en Castilla-La Mancha

El Ejecutivo también ha anunciado 21 nuevas plazas de jueces, la mayor ampliación de la planta judicial en la historia de la comunidad.

Más información: Confirmado para 2026: el Gobierno creará 21 plazas de jueces en Castilla-La Mancha para reforzar los tribunales

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El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha anunciado este lunes la propuesta de distribución territorial de las 200 nuevas plazas fiscales que el Gobierno creará y convocará este 2026.

Se trata de la mayor creación de plazas fiscales de la historia y supondrá un incremento de la plantilla actual del Ministerio Fiscal del 7,13%, al pasar de 2.804 plazas a 3.004.

Del total, ocho se crearán en Castilla-La Mancha, lo que supondrá un incremento del 8 % de la plantilla actual en la comunidad autónoma.

Audiencia Provincial de Toledo.

Asimismo, Bolaños ha indicado que habrá una histórica creación de plazas judiciales, 500 este 2026, lo que supondrá un incremento del 8,5 % de la planta judicial en el país.

En Castilla-La Mancha serán 21 las plazas de jueces que se crearán, para reforzar los tribunales de instancia y otros órganos como las audiencias provinciales. Se trata de la mayor ampliación de la planta judicial en la historia de Castilla-La Mancha.

22,5 millones

En total, el Gobierno invertirá más de 22,5 millones de euros, logrando un hito en cuanto a creación de plazas de fiscales que supondrán "la mayor transformación de la Justicia en décadas".

Este récord de creación de plazas se hace posible "gracias a la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que introduce un modelo organizativo más moderno y eficiente". Mientras crear un antiguo juzgado unipersonal tenía un coste aproximado de 500.000 euros, con los tribunales de instancia se pueden crear plazas judiciales "gastando cinco veces menos".