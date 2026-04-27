CSIF Castilla-La Mancha pide que la carrera profesional se extienda a los más de 55.000 funcionarios de la región

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha reclamado al Gobierno de Castilla-La Mancha la aplicación de la carrera profesional a "todo el personal de la Administración General de la comunidad autónoma y sus organismos autónomos".

Una semana después de que se rubricara la recuperación de este derecho en el ámbito sanitario tras 14 años de paralización, el sindicato recuerda que la carrera profesional ya está recogida en la Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público de Castilla-La Mancha, pero "el Ejecutivo regional continúa sin implantarla".

El presidente del Sector de Administración General de la comunidad de CSIF Castilla-La Mancha, Joaquín Sánchez, ha apuntado en un comunicado que "se está privando a los empleados públicos de la Junta de oportunidades de ascenso y progreso profesional".

En concreto, CSIF reclama al Gobierno regional que habilite la carrera profesional, tal y como recoge la Ley 4/2011, que "contempla la progresión de tramos sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo valorando el desempeño, la trayectoria y su actuación profesional".

"No se está motivando a los empleados públicos de esta región, estamos hablando de años de esfuerzo, formación y dedicación. No es sólo antigüedad: es valorar el compromiso diario con el servicio público", ha explicado Sánchez, que añade que "trabajadores más reconocidos y motivados elevan la calidad de nuestros servicios públicos".

La implantación de este derecho afectaría a los más de 55.000 trabajadores dependientes de la Junta de Comunidades entre consejerías, delegaciones, docentes, servicios sociales y sociosanitarios, empresas públicas, además de la Universidad de Castilla-La Mancha.

En este sentido, CSIF incide en que más allá de la administración autonómica, los más de 35.000 trabajadores de ayuntamientos y diputaciones en Castilla-La Mancha también deberían ser incluidos en esta recuperación.