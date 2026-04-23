Vox agrava su señalamiento a los inmigrantes en Castilla-La Mancha y pide a Page "prioridad nacional" en ayudas o sanidad

Vox ha solicitado la aplicación inmediata de los principios de prioridad nacional en Castilla-La Mancha, una demanda que, según ha comentado el portavoz del grupo parlamentario en la Cámara autonómica, Iván Sánchez, "reclaman cada vez más vecinos de la región".

Sánchez se ha referido a una supuesta "situación insostenible" en el ámbito social de la que ha responsabilizado a la inmigración. "No se puede permitir que los españoles no lleguen a fin de mes en Castilla-La Mancha", ha dicho.

Desde Vox han denunciado que a los españoles "se les deniegan ayudas públicas". También han lamentado el hecho de que tengan "que esperar hasta dos años para una intervención quirúrgica", dos ámbitos en los que creen que los extranjeros disfrutan de una mejor posición.

Entretanto, el Gobierno que preside Emiliano García-Page "destina recursos que deberían ser prioritarios para nuestros compatriotas" en favor de "quienes han entrado de manera ilegal".

El diputado de Vox en las Cortes regionales ha señalado que las políticas que impulsa el PSOE regional "están provocando un agravio comparativo inaceptable" entre nacidos en España y oriundos de terceros países.

Como ejemplo, ha citado el "acceso preferente a determinadas ayudas", un razonamiento sin otro fundamento que el de la mayor pobreza comparativa que suele sacudir a este colectivo.

Además, ha aludido a "la presión sobre la vivienda o la saturación de los servicios públicos, especialmente la sanidad" como otros casos de disrupción provocados, según su diagnóstico, por la permisividad del Gobierno de Pedro Sánchez con la migración.

Una llamada al PP

Vox ha reiterado que la prioridad nacional será una de sus líneas prioritarias en cualquier negociación política en Castilla-La Mancha y ha incidido en su intención de implantar este principio en ámbitos como las ayudas sociales y el acceso a la vivienda pública.

Asimismo, el portavoz ha lanzado un mensaje al presidente del PP regional, Paco Núñez, a quien ha pedido "que tome ejemplo de sus homólogos extremeños y aragoneses y deje de tender la mano a las políticas del PSOE".

El partido de Santiago Abascal aspira a replicar en Castilla-La Mancha los acuerdos alcanzados en Extremadura y Aragón, dos territorios "donde ya se han empezado a aplicar medidas en favor de la prioridad nacional, el sentido común y la buena gestión".