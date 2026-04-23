Cómo saber si podrás ver el eclipse solar total de agosto: el truco para comprobarlo de forma sencilla

El próximo 12 de agosto de 2026, España vivirá uno de los eventos astronómicos más espectaculares del siglo: un eclipse solar total. Castilla-La Mancha será una de las grandes protagonistas, ya que la franja de totalidad cruzará gran parte de las provincias de Cuenca y Guadalajara. Una casuística que ya se hace notar en el sector hotelero conquense y alcarreño con una ola creciente de reservas.

Para los curiosos y entusiastas de la astronomía, la gran pregunta no es cuándo, sino desde dónde. Por ello, el Área de Astronomía del Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha ha lanzado una recomendación clave: los días 28, 29 y 30 de abril son la fecha perfecta para realizar un "ensayo general" y asegurar el éxito de la observación.

La razón de que estos últimos días de abril sean tan especiales reside en la geometría del sistema solar — el Sol realiza un desplazamiento anual aparente sobre nuestro horizonte. Partiendo del solsticio de verano (21 de junio), hay exactamente 53 días de diferencia hasta la fecha del eclipse (12 de agosto).

Trayectorias diarias del Sol en las distintas estaciones. Área de Astronomía del Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha

Si contamos esos mismos 53 días hacia atrás desde el solsticio, llegamos al 29 de abril, esto significa que en estos días, el Sol se situará casi exactamente en la misma trayectoria, a la misma hora y con el mismo ángulo. Según los cálculos del Museo de las Ciencias, el eclipse ocurrirá con la estrella candente muy bajo en el horizonte, a unos seis grados de altura.

Para comprobar si tu ubicación elegida es apta, solo debes desplazarte al lugar este 28,29 o 30 de abril a una hora específica. Si en estos días, alrededor de las 20:25 horas, te sitúas en tu punto de observación y ves el Sol claramente, habrás encontrado el sitio perfecto.

Datos clave para el ensayo

28 de abril : el simulacro ideal es las 20:23 horas.

: el simulacro ideal es las 20:23 horas. 29 de abril : el momento exacto es a las 20:24 horas.

: el momento exacto es a las 20:24 horas. 30 de abril: el Sol estará en posición a las 20:25 horas.

Aunque la expectación es máxima, recuerdan la importancia de realizar estas pruebas siempre con seguridad, utilizando filtros homologados o métodos de proyección para no mirar directamente al Sol sin protección, incluso durante este ensayo previo.