El PP de Castilla-La Mancha propone una partida de 260 millones para abonar la carrera profesional sanitaria en 2027

Paco Núñez durante su intervención a las puertas de las Cortes.

El PP de Castilla-La Mancha ha exigido a la Junta de Comunidades que reserve para el presupuesto regional para 2027 un total de 260 millones de euros para abonar la carrera profesional sanitaria. Además, ha pedido medios materiales y humanos para agilizar el procedimiento.

El presidente del PP regional, Paco Núñez, ha explicado que estos planteamientos se recogen en una iniciativa parlamentaria que su grupo ha registrado en las Cortes regionales, con el objetivo de "blindar" el acuerdo firmado por el Gobierno autonómico y los sindicatos para la recuperación de la carrera profesional sanitaria.

El proceso para concretar la restauración del sistema de promoción del personal sanitario de Castilla-La Mancha genera "escepticismo y preocupación" en el principal partido de la oposición.

Núñez ha emplazado al Ejecutivo autonómico a emprender las modificaciones presupuestarias necesarias para que, en cuanto acabe el proceso de reconocimiento, se inicie el pago de las nuevas remuneraciones sin esperar a la entrada en vigor del presupuesto de 2027.

Para las cuentas públicas del próximo año, el PP ha exigido al Gobierno regional a que "se comprometa a recoger el cien por cien del importe que pueda suponer" el pago de la carrera profesional y que, según un documento de la Junta de Comunidades citado por Núñez, puede alcanzar los 260 millones anuales.

"No tendría sentido que el presupuesto nazca sin la partida para la carrera profesional o con un presupuesto mermado", ha considerado Núñez.

La propuesta que el PP ha llevado al Parlamento autonómico demanda al Ejecutivo regional que habilite los medios humanos y económicos necesarios para que el proceso de tramitación, evaluación y resolución de procedimientos para reconocer los grados de carrera profesional se puedan materializar "con éxito y en el menor tiempo posible".

"Nos parece fundamental que no falten personal técnico ni recursos para que el reconocimiento se haga de manera urgente y sin dilación", ha aseverado el presidente del PP regional.

Desde el principal partido de la oposición creen que si el reconocimiento extraordinario de la carrera profesional "se hace con agilidad, probablemente estará concluido antes de que acabe el año".

Además, la iniciativa parlamentaria del PP también ha solicitado que el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, comparezca en un periodo máximo de tres meses en las Cortes para dar cuenta de los trabajos para la recuperación de la carrera profesional sanitaria.

"Mintió entonces o miente ahora"

Sobre Emiliano García-Page, Núñez ha afirmado que "no se sabe cuándo miente". Al respecto, ha recordado que el jefe del Ejecutivo regional vinculó en el último debate sobre el estado de la región la recuperación de la carrera profesional a un nuevo modelo de financiación autonómica, un mecanismo que aún no se ha aprobado.

"Dijo que si se ponía en marcha la carrera habría despidos masivos. No sabemos si mintió entonces o miente ahora", ha afirmado Núñez.

Con todo, ha asegurado que su partido está "muy satisfecho y muy agradecido a los profesionales de la sanidad". En el PP creen que los integrantes de este colectivo "han conseguido derrotar a Page y obligarle a firmar un acuerdo".

La iniciativa parlamentaria del PP busca "blindar el contenido del acuerdo" y asegurar su cumplimiento. Núñez ha recordado que el Gobierno de Page "ha incumplido" anteriores entendimientos en materia de sanidad, como el rubricado con los médicos de atención primaria.