El PP plantea un modelo para Castilla-La Mancha basado en "bajar el IRPF a familias, pymes y autónomos"

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha defendido la necesidad de "un cambio urgente" del modelo económico de la región, apostando por "una bajada del IRPF para familias, pequeñas y medianas empresas (pymes) y autónomos".

Así lo ha expresado durante su intervención en la Junta Directiva Provincial del PP de Toledo, junto al presidente provincial, Carlos Velázquez, alertando de que Castilla-La Mancha "arrastra una década perdida tras 11 años de gobiernos socialistas, mientras la inflación acumulada supera el 30,7 % y el crecimiento salarial solo es del 2,79 %".

"Esto ha provocado una pérdida del poder adquisitivo de las familias de la región del 13,44 %. Mientras estas pierden capacidad económica, la recaudación no ha dejado de crecer", ha lamentado.

Para el 'popular', uno de los principales problemas es la negativa del Gobierno regional a deflactar el IRPF, lo que provoca que los ciudadanos "paguen más impuestos debido a la inflación".

Por ello, ha planteado una reforma fiscal centrada en deflactar el IRPF para "evitar subidas encubiertas de impuestos, reducir la carga fiscal a familias y trabajadores y devolver poder adquisitivo para dinamizar el consumo".

Asimismo, ha incidido en la situación de autónomos y pequeñas empresas, ya que "el 83,5 % identifica los impuestos como uno de sus principales problemas". Y ha alertado del aumento de los costes, la pérdida de autónomos y la falta de relevo generacional.

Frente a esto, ha apostado por medidas como "una tarifa 'cero' real, la reducción de trabas burocráticas, incentivos a la contratación y apoyo al relevo generacional".

"El PP está preparado"

De su lado, el presidente provincial del PP y alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha afirmado que "hace falta un cambio en Castilla-La Mancha y en España, lo antes posible".

"Tenemos que tener un partido preparado y dispuesto, como estamos haciendo en la provincia, para que cuando lleguen las elecciones estemos en condiciones de ofrecer a los ciudadanos lo que verdaderamente quieren. Necesitan gobiernos de progreso, libertad y esperanza", ha indicado.

Además, ha cuestionado las últimas encuestas que han salido a la luz. Y ha planteado la necesidad de reflexionar sobre el uso de recursos públicos en este tipo de estudios.

"Se está utilizando dinero de todos con un claro fin electoralista. Quizá alguien debería valorar la posibilidad de abrir diligencias para quienes estén haciendo un uso fraudulento de estos recursos públicos", ha sentenciado.