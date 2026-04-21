El plan de vivienda del Gobierno dejará 280 millones en Castilla-La Mancha, pero exigirá más esfuerzo a la Junta

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, un programa dotado con hasta 7.000 millones de euros —el triple que el anterior— que dejará en Castilla-La Mancha una inversión prevista de 280 millones en los próximos cinco años. Del total, 168 millones serán aportados por el Ejecutivo de Pedro Sánchez y 112 por el Gobierno de Emiliano García-Page.

La cifra supone un incremento notable respecto al anterior plan, cuando la región gestionó 75 millones, pero también obliga a la Junta a elevar su esfuerzo financiero. El nuevo modelo fija que el Estado aporte el 60 % de los fondos y las comunidades autónomas el 40 %, frente al 25 % que asumían hasta ahora, un cambio que ha generado críticas de gobiernos autonómicos del PP, que han llegado a calificar el programa de "ideológico" y cuestionan que rompa el principio de igualdad.

Desde el Gobierno castellanomanchego, la directora general de Vivienda, Salu García Alfaro, aseguró tras la reunión de la Conferencia Sectorial de Vivienda y Agenda Urbana celebrada en octubre de 2025: "Castilla-La Mancha comparte los objetivos del nuevo Plan Estatal de Vivienda, ya que queremos más vivienda protegida, un parque residencial de mayor calidad y que las familias hagan un menor esfuerzo para acceder a ella".

El nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 se fundamenta en dos prioridades:



✔️ Creación de un parque público de vivienda protegido.

✔️ Medidas para frenar la especulación.



Lo explica la ministra de @viviendagob, @isabelrguez 👇 pic.twitter.com/JgyOldiMeI — La Moncloa (@desdelamoncloa) April 21, 2026

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha defendido el plan tras su aprobación y ha asegurado que "el nuevo Plan Estatal blinda la protección pública de la vivienda. Nunca más, con dinero público, se va a poder especular con la vivienda".

En la misma línea, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ha añadido que "ni un céntimo se destinará a la especulación" y ha destacado la incorporación de una "cláusula antifraude" para evitar adjudicaciones irregulares.

El plan llega, no obstante, con retraso respecto al calendario inicial del Ministerio y lo hace mediante un real decreto, por lo que no tendrá que someterse al aval del Congreso. Su entrada en vigor se producirá tras su publicación en el BOE, aunque con efectos retroactivos desde el 1 de enero de este año.

En clave castellanomanchega, los 280 millones deberán servir para ampliar el parque público, rehabilitar vivienda existente y sostener ayudas a colectivos con más dificultades, en un territorio donde el acceso a la vivienda presenta realidades muy distintas entre zonas urbanas y el medio rural.

El programa reserva un 40 % de los fondos a la construcción y adquisición de vivienda protegida —que tendrá carácter permanente—, un 30 % a la rehabilitación y otro 30 % a políticas de apoyo, como ayudas a la emancipación juvenil o a colectivos vulnerables.

Entre las medidas concretas, se incluyen incentivos para jóvenes, como ayudas para el alquiler con opción a compra de viviendas protegidas de hasta 300.000 euros o subvenciones superiores a 10.800 euros para quienes adquieran o construyan su primera vivienda en municipios con riesgo demográfico, una línea especialmente relevante para Castilla-La Mancha.