Cambio drástico del tiempo: una dana podría dejar tormentas en Castilla-La Mancha a partir de este día

Tras un fin de semana y un inicio de semana veraniego, con temperaturas por encima de lo normal para la época, a partir del jueves llegará a la Península una dana que podría disparar el riesgo de tormentas en varias comunidades.

Según Meteored, en las próximas horas se intensificará el calor en la mayor parte de la geografía española, debido al descuelgue de una borrasca en el Atlántico que provocará un notable ascenso de las temperaturas.

El jueves la situación podría cambiar debido al descuelgue de una vaguada sobre el oeste peninsular que se mantendrá bastante estacionaria el resto de la semana. Incluso podría formarse una dana que hará aumentar la inestabilidad y la probabilidad de tormentas intensas.

Aunque todavía existe incertidumbre en el pronóstico, el riesgo de tormentas se incrementará de cara al fin de semana.

Si se cumplen los pronósticos del modelo europeo y el GFS americano, el viernes habrá tormentas generalizadas en puntos de Castilla y León, la Cordillera Cantábrica y el Sistema Ibérico. De forma más dispersa, también podrían afectar al interior de Galicia, Extremadura, el oeste de Castilla-La Mancha y el sur y oeste de Andalucía.

A partir del sábado, los chubascos se extenderán también por gran parte de Castilla-La Mancha, la Comunidad de Madrid y las sierras orientales de Andalucía. De cara al domingo, la probabilidad de tormentas se concentrará de nuevo en Castilla y León, el interior de Galicia, la Cordillera Cantábrica, Madrid, Guadalajara, el oeste de Castilla-La Mancha y Extremadura.

Precipitaciones muy irregulares

Aunque en algunos puntos las tormentas podrían empezar a formarse por la mañana, el momento de mayor actividad será, como es habitual en esta época, a partir del mediodía.

Las precipitaciones serán muy irregulares, aunque localmente intensas y de corta duración. Además, pueden ir acompañadas de granizo y de fuertes rachas de viento.