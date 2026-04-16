Ojo si ya has hecho la Renta 2025: Hacienda incorpora ahora las nuevas deducciones en Castilla-La Mancha

La Agencia Tributaria ha actualizado algunas de las casillas de la Renta 2025 para incluir las últimas deducciones autonómicas aprobadas por las Cortes de Castilla-La Mancha, sobre todo en materia de vivienda, y que durante los primeros días de la campaña no estaban habilitadas.

Fuentes del organismo han precisado a la agencia Europa Press, han concretado que estos cambios afectan a la casilla 0969 dentro del bloque de deducciones autonómicas.

En el caso de que un contribuyente ya hubiera presentado la declaración sin incluir el importe de estas deducciones, la Agencia Tributaria recuerda que pueden obtener información sobre cómo modificar esa declaración para incorporar las deducciones en el apartado de la sede electrónica 'Modificar una declaración ya presentada 2025'.

La Campaña de la Renta 2025 arrancó el pasado 8 de abril con varias ventajas fiscales de nuevo cuño o modificadas, tanto en Castilla-La Mancha como en la Comunidad Valenciana, que no se encontraban operativas.

Desde Hacienda argumentan que se debe a que estas deducciones se convalidaron a escasos días de que empezase la campaña y una vez que ya se había publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la orden por la que se aprueban los modelos de declaración del IRPF para el ejercicio 2025.

En el caso de Castilla-La Mancha, este paquete de deducciones se incluyó en la Ley de Medidas Administrativas y Tributarias -conocida comúnmente como Ley de Acompañamiento a los presupuestos- que recibió el respaldo definitivo de las Cortes de Castilla-La Mancha el 26 de marzo.

8 millones de euros

Entre las modificaciones que plantea, se encuentra un un paquete de desgravaciones fiscales dirigido a facilitar el acceso de los jóvenes a la vivienda que según los cálculos del Gobierno autonómico beneficiaría a 13.000 personas con un coste estimado de 8 millones.

Además, también se incorporan deducciones a gastos de veterinario y vacunación para perros de asistencia. Además, ha modificado varias referidas al alquiler vivienda habitual para jóvenes, para familias numerosas y monoparentales y para discapacitados, entre otras.