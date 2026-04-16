El Gobierno de Sánchez regularizará por vía exprés a alrededor de 15.000 extranjeros en Castilla-La Mancha

El Gobierno de Sánchez prevé que entre 13.000 y 15.000 personas migrantes en Castilla-La Mancha solicitarán su regularización administrativa dentro del proceso extraordinario habilitado tras la modificación este martes del reglamento que desarrolla la Ley Orgánica de Extranjería.

Según ha explicado el delegado del Gobierno central en la comunidad autónoma, José Pablo Sabrido, este proceso responde fundamentalmente a tres razones: la normalización de personas que ya conviven en la sociedad española, la justicia social y la necesidad económica y demográfica del país.

En este sentido, ha subrayado que se trata de personas que ya viven y trabajan en España, muchas de ellas incluso en los hogares y sectores productivos del país, por lo que regularizar su situación supone reconocer derechos y obligaciones que afectan directamente a su dignidad. Asimismo, ha defendido que la medida responde también a una necesidad estructural desde el punto de vista económico, social y del mantenimiento del sistema.

Frente a la posición del Ejecutivo, el Partido Popular de Castilla-La Mancha ha mostrado su rechazo a la regularización extraordinaria impulsada por el Gobierno central y se alinea así con la postura del presidente nacional de los 'populares', al considerar que se trata de una actuación "sin ninguna previsión" que puede "dinamitar aún más la convivencia social".

Posturas encontradas

Sin embargo, Sabrido ha hecho hincapié en que "esta situación está regulada no para introducir problemas a España", sino que "está para introducir soluciones". Ha recordado que solo podrán ser regularizados los que a 1 de enero estuvieran ya en España, "con lo cual no se está abriendo las puertas a nueva gente que venga". Además, a la fecha de la solicitud tienen que llevar cinco meses sin interrupción en el país.

Además, deberán carecer de antecedentes penales tanto en España como en su país de origen. En este sentido, ha señalado que el certificado de antecedentes en España será solicitado de oficio por la Administración, mientras que el correspondiente al país de origen podrá ser autorizado para su tramitación por vía diplomática si el solicitante no dispone de él.

"No nos vamos a llenar como alguien pretende de delincuentes. Nos vamos a llenar de gente normal, de gente que trabaja, de gente que quiere lo mejor para su familia", ha señalado

Pese a ello, los 'populares' han advertido de que la regularización podría dificultar la prestación de servicios públicos esenciales como la sanidad, la educación o las prestaciones sociales, y reprocharon al PSOE de Castilla-La Mancha no haber mostrado una posición "contundente" frente a una decisión que atribuyeron directamente al Ejecutivo central.

Por su parte, el secretario general del PSOE de Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez, ha acusado al PP regional de difundir "bulos" y de adoptar una posición "populista y alarmista" respecto al proceso de regularización.

Gutiérrez ha criticado especialmente al presidente regional del PP, Paco Núñez, al que ha definido como el "Trump de La Mancha", y ha asegurado que la postura de los ‘populares’ sitúa al partido “aislado del sentido común” y enfrentado a organizaciones sociales, agrarias y humanitarias que respaldan la regularización.

Según ha explicado el delegado del Gobierno central en la comunidad autónoma, este proceso traerá consigo mucha mano de obra cualificada para sectores que en la región son tan necesarios como el campo.

Proceso de solicitud

El proceso puede iniciarse desde este mismo jueves por vía telemática a través del portal habilitado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, dirigido por Elma Saiz, mientras que la atención presencial comenzará el próximo 20 de abril, siempre mediante cita previa obligatoria. Esta podrá solicitarse a través de la web habilitada para el proceso, mediante identificación digital, a través de un formulario online o llamando al teléfono 060.

Este sitio web cuenta con información detallada del proceso, tanto de en qué consiste exactamente y cuáles son sus potenciales beneficiarios, como documentación específica, etc. Esta información se ha articulado en diferentes formatos, con preguntas frecuentes y vídeos que serán actualizadas según se vayan detectando nuevas necesidades. Si después de leer toda esta información surge alguna duda específica, se podrá realizar a través de un formulario.

Las personas que deseen pedir esta regulación solo se les permitirá trabajar dentro del territorio español, sin que ello implique la posibilidad de desplazarse laboralmente a otros países de la Unión Europea. Los solicitantes podrán obtener en un plazo aproximado de 15 días una autorización provisional para poder ser contratados mientras se tramita su expediente.

En Castilla-La Mancha habrá 13 oficinas receptoras habilitadas para la tramitación presencial: cuatro dependientes de la Tesorería General de la Seguridad Social, una del Instituto Nacional de la Seguridad Social con sede en Toledo y ocho oficinas de Correos distribuidas en la comunidad autónoma.

En la provincia de Toledo habrá dos oficinas de Correos en la capital y otras dos en Talavera de la Reina, mientras que el resto se ubicarán en las capitales provinciales.

Las oficinas de la Seguridad Social contarán con horario reforzado entre las 16.00 y las 19.00 horas para atender este proceso sin interferir en la atención ordinaria a la ciudadanía.

Por otro lado, si así lo consideran oportuno, los potenciales beneficiarios pueden contar con la colaboración de los profesionales de la abogacía especializados en materia de extranjería, para su asesoramiento jurídico y la correcta tramitación de los expedientes. Estos profesionales pueden acompañar a las personas solicitantes a lo largo de todo el proceso y actuar, en su caso, como sus representantes, papel que también realizarán graduados sociales y gestores administrativos. Con este objetivo, en el Portal de la Regularización, aparecen contactos de los Colegios Profesionales de la Abogacía para las personas interesadas.