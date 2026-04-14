Los precios suben un 3,7 % en marzo en Castilla-La Mancha por el encarecimiento del transporte y los combustibles

Los precios han subido un 3,7 % en Castilla-La Mancha durante el mes de marzo en relación al mismo mes del año pasado, según recogen los datos definitivos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre el Índice de Precios de Consumo (IPC).

En términos mensuales, las estadísticas muestran una subida del 1,5 % en relación a los precios recogidos en el mes anterior. Con este registro, Castilla-La Mancha se posiciona como la tercera comunidad autónoma con mayor subida de precios del país, solo por detrás de Madrid (4,1 %) y Galicia (3,8 %).

Por sectores, el transporte ha sido el grupo que más ha encarecido sus precios, con una subida interanual del 5,5 %, impulsada principalmente por el incremento del coste de los combustibles. En el último mes, este apartado registró además un aumento del 4,5 %.

También han destacado los incrementos en vestido y calzado, que han subido un 5,3 % interanual (y un 6,4 % respecto a febrero), así como en restaurantes y alojamiento, con un alza del 4,9 % respecto al mismo mes del año anterior.

Otros sectores con subidas relevantes han sido la vivienda, con un incremento del 4,7 %, las bebidas alcohólicas y tabaco, con un 4,5 %, y los seguros y servicios financieros con un 4,4 %.

Por su parte, los costes relacionados con el cuidado personal han aumentado un 3,4 %, mientras que los servicios educativos han subido un 2,4 % y los alimentos y bebidas no alcohólicas han registrado un incremento del 2,2 %, aunque estos últimos han descendido un 0,3 % respecto al mes anterior.

Entre los grupos con menor variación se han situado la sanidad (1,5 %), los muebles y artículos del hogar (0,5 %) y la información y comunicaciones (0,1 %).

Datos nacionales

A nivel nacional, el Índice de Precios de Consumo ha aumentado 1,1 puntos en marzo, hasta alcanzar el 3,4 % interanual, su valor más alto desde junio de 2024.

Este incremento en la tasa interanual del IPC es el mayor desde junio de 2022, cuando la inflación escaló desde el 8,7 % al 10,2 %.

El organismo estadístico ha explicado que este incremento se ha explicado principalmente por el encarecimiento de los carburantes, influido por el contexto interanual en Oriente Próximo.

El transporte ha sido también el grupo con mayor impacto en la inflación nacional, con un aumento del 5,3 % interanual, seguido por el encarecimiento del gasóleo de calefacción y el aumento de los precios del vestido y calzado debido al inicio de la temporada primavera-verano.

En el conjunto del país, todas las comunidades autónomas han registrado incrementos de precios interanuales respecto al mes anterior.