Llegan máximas de hasta 31ºC: una cresta subtropical traerá un "veranillo" a Castilla-La Mancha, según Meteored

Castilla-La Mancha se prepara para un vuelco radical del tiempo. Después de las lluvias y el ambiente fresco de los últimos días, Meteored pronostica que una cresta subtropical se instalará esta semana en la Península Ibérica que dejará un notable ascenso de las temperaturas dejando valores hasta por encima de los 30ºC a partir del viernes.



Este cambio de tendencia comenzará a ser evidente desde mediados de semana. Durante el miércoles 15 de abril, las máximas ya darán un primer salto significativo: Toledo y Guadalajara alcanzarán los 24 grados, Ciudad Real y Cuenca 23 y Albacete se quedará en 22. Las mínimas aún se mantendrán frescas, rondando los 5 o 9 grados.



La escalada de las máximas continuará el jueves. Toledo registrará 26 grados, mientras que Ciudad Real, Cuenca y Guadalajara empatarán con 25 grados y Albacete llegará a los 24. Este aumento vendrá acompañado de vientos flojos, lo que acentuará la sensación de calor en las horas centrales del día.

Predicción semanal:



Hoy: precipitaciones en Galicia, extremo norte peninsular y Baleares; rachas de viento muy fuertes en el este peninsular, Baleares y Canarias, con temporal marítimo.



De martes a domingo: predominio de sol sin precipitaciones significativas.



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Durante el fin de semana esta potente dorsal anticiclónica se hará notar con la mayor fuerza. El domingo 19, los termómetros marcarán hasta 31 grados en Toledo y los valles del Tajo y el Guadiana. En Ciudad Real, Albacete y Guadalajara se esperan unos calurosos 29 grados, mientras que en Cuenca se alcanzarán los 28 grados.

Pese a estas tardes calurosas, durante las madrugadas las mínimas caerán hasta los 9 o 13 grados. En cuanto a las precipitaciones, el domingo no se descartan tormentas aisladas en zonas de montaña, especialmente en el Sistema Ibérico conquense y las sierras del norte de Guadalajara.