Emiliano García-Page arropa a la periodista Sara Carbonero tras la muerte de su madre con un cariñoso mensaje

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha trasladado este lunes su pésame a la periodista toledana Sara Carbonero tras el fallecimiento de su madre, Goyi Arévalo, a causa de una larga enfermedad.

A través de un mensaje publicado en redes sociales, Page ha escrito: "Quiero trasladar mi pésame a Sara Carbonero y a toda su familia por el fallecimiento de su madre".

"Este mismo viernes anuncié que la periodista de Corral de Almaguer (Toledo) recibirá este año la Medalla de Oro de Castilla-La Mancha. Aunque su progenitora no podrá verlo, este reconocimiento honra también los valores y las raíces que la han acompañado siempre", ha añadido el jefe del Ejecutivo autonómico.

Quiero trasladar mi pésame a Sara Carbonero y a toda su familia por el fallecimiento de su madre. Este mismo viernes anuncié que la periodista de Corral de Almaguer (Toledo) recibirá este año la Medalla de Oro de Castilla-La Mancha. Aunque su progenitora no podrá verlo, este… https://t.co/ZHKDJQGd2Y — Emiliano García-Page (@garciapage) April 13, 2026

La madre de la conocida periodista y empresaria ha fallecido tras años de delicado estado de salud, tal y como ha publicado EL ESPAÑOL.

Sus restos mortales están siendo velados en Corral de Almaguer, donde está previsto que reciba sepultura este mismo día en un funeral que se celebrará por la tarde.

El mensaje del presidente regional llega apenas unos días después de que anunciara públicamente que Carbonero será distinguida con la Medalla de Oro de Castilla-La Mancha en 2026, un reconocimiento que recogerá el próximo 31 de mayo en Cuenca y que pone en valor su trayectoria profesional y su vínculo con la región.

Page ya destacó entonces la figura de la periodista, natural de la localidad toledana, por su papel en la información deportiva y por el cariño que despierta en la comunidad autónoma.

Mi pésame y cariño a Sara y toda su familia por esta pérdida tan dolorosa. https://t.co/gG77vDAvxb — Esther Padilla Ruiz (@EstherPadillaR) April 13, 2026

Por su parte, la portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, ha publicado en 'X' otro mensaje de condolencia.

"Mi pésame y cariño a Sara y toda su familia por esta pérdida tan dolorosa", ha escrito.