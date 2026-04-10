Ya es oficial: Page anuncia que Sara Carbonero y Fernando Morientes recibirán la Medalla de Oro de Castilla-La Mancha

La periodista Sara Carbonero y el exfutbolista Fernando Morientes recibirán las Medallas de Oro de Castilla-La Mancha en 2026. Así lo ha adelantado el presidente regional, Emiliano García-Page, durante el acto de entrega de los Premios de Investigación e Innovación celebrado este viernes en Marchamalo (Guadalajara).

El jefe del Ejecutivo autonómico ha explicado que, en un año "tan deportivo y de eventos internacionales", la región ha querido reconocer a Carbonero, natural de Corral de Almaguer (Toledo), por su labor en la "información deportiva en clave femenina y como precursora de la misma, por sus muchos esfuerzos y también por el cariño de la región".

Asimismo, ha avanzado que Morientes, exdelantero del Real Madrid y de la Selección vinculado desde su infancia a la localidad toledana de Sonseca, será distinguido como "una de las grandes estrellas del fútbol y una magnífica persona".

Reconocimiento a la UCLM

El presidente regional también ha anunciado que la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) recibirá un reconocimiento formal con motivo de su 40 aniversario durante el acto institucional del Día de la Región, que celebrará el domingo 31 de mayo en la ciudad de Cuenca.

Junto a estas Medallas de Oro, el presidente regional ha ido desgranando durante la semana algunas de las distinciones del Día de Castilla-La Mancha. Entre ellas, la Catedral de Toledo será reconocida con la Medalla al Mérito regional con motivo del 800 aniversario de la colocación de su primera piedra.

Asimismo, será distinguida la Federación Regional de Asociaciones de Artesanos de Castilla-La Mancha (Fracaman), de la que ha destacado su labor "manteniendo la vela encendida" y "recogiendo talentos en una labor discreta, sencilla e, incluso, sostenible económicamente".

El acto institucional también servirá para nombrar Hijo Predilecto de Castilla-La Mancha al talaverano Florencio Fernández Castillo, conocido como 'Florito', mayoral de la plaza de toros de Las Ventas y una de las figuras más respetadas del mundo taurino.