La Junta celebra que Castilla-La Mancha sea la "tercera región donde más cae el paro" y el récord de 800.000 afiliados

El Gobierno regional destaca el mejor dato de desempleo en la región "en los últimos 18 años".

Castilla-La Mancha ha alcanzado su "mayor cifra de empleo en un mes de marzo en toda la serie histórica" tras "superar por primera vez en este mes las 800.000 personas afiliadas a la Seguridad Social".

Según los datos de la Junta, la región se consolida como la "tercera comunidad autónoma en todo el país en la que más ha caído el paro en los últimos 12 meses", situando el desempleo en 119.512 personas, lo que supone la "cifra más baja en Castilla-La Mancha de los últimos 18 años".

La viceconsejera de Empleo, Diálogo Social y Seguridad y Salud Laboral, Nuria Chust, ha destacado que el descenso interanual de 11.237 personas (-8,59 %) "sitúa a la comunidad autónoma como la tercera región en la que más ha bajado el paro".

Chust ha valorado el "mejor registro histórico en marzo" y ha señalado que la cifra de 150.468 autónomos es "el dato más alto en un mes de marzo en nuestra región desde 2009".

Pese a que la Semana Santa se concentra este año en abril, el paro ha caído en 1.081 personas respecto al mes anterior, con un descenso "más pronunciado entre 20 y 30 años" y en sectores como la construcción y los servicios.

Por provincias, todas tienen hoy "menos paro que en marzo del año anterior", destacando Toledo (-3.985) y Ciudad Real (-3.250), mientras que el "43,7 por ciento" de los contratos fueron indefinidos.

Por su parte, el portavoz de Empleo y Agricultura del grupo socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Antonio Sánchez Requena, ha destacado la reducción del desempleo a un ritmo mayor “que la media nacional". "La estabilidad y el diálogo en nuestra tierra con Page como presidente son un aval para seguir creciendo económica y laboralmente", ha enfatizado.

El Partido Popular

Mientras tanto, el Partido Popular ha centrado su valoración en la gestión económica global. La portavoz regional de los populares, Alejandra Hernández, ha calificado al presidente regional de "pésimo gestor" al considerar que "la recaudación vía impuestos no deja de aumentar" sin que esto se traduzca en "mejores servicios públicos".

Hernández ha informado de que en los dos primeros meses de 2026 se han recaudado "más de 1.200 millones de euros, un 11,5 por ciento más que el pasado ejercicio", denunciando que mientras la administración "cada día recauda más", más del "50 por ciento de las familias no llega a fin de mes".

Los sindicatos con el foco en la mujer

Desde el sector sindical, el secretario de Empleo de CCOO en Castilla-La Mancha, Juan Carlos del Puerto, ha calificado los resultados como "los mejores que hemos tenido en mucho tiempo", remarcando que "superar los 800.000 afiliados es un dato histórico".

No obstante, ha denunciado que "las mujeres siguen acumulando contratos a tiempo parcial y mayor temporalidad".

En la misma línea, la secretaria de Empleo de UGT en la región, Isabel Carrascosa, ha señalado que la evolución positiva "convive con fragilidades estructurales persistentes" en jóvenes y mujeres, reclamando la reducción de la jornada a las "37,5 horas semanales".

Finalmente, CSIF ha manifestado que la situación de temporalidad femenina "supone un obstáculo para la igualdad real, la corresponsabilidad y la conciliación".