Castilla-La Mancha registró 7.446 denuncias por violencia de género en 2025, un 9,6 % más que el año anterior

Los juzgados con competencias en violencia sobre la mujer de Castilla-La Mancha recibieron durante el pasado año 2025 un total de 7.446 denuncias, 651 más que en el año anterior, lo que supone un incremento del 9,6 %.

Así lo refleja el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial, que detalla que Castilla-La Mancha alcanzó una tasa de 61,3 víctimas de violencia machista por cada 10.000 mujeres. Se trata de la séptima más baja de todas las comunidades españolas y está 12,7 puntos por debajo de la media nacional de 74.

Por debajo se encuentran Castilla y León, con 48,4; Galicia, con 49,8; La Rioja, con 55,8; Asturias, con 58; Extremadura, con 58,5; y País Vasco, con 59,9.

Tasa de mujeres víctima de violencia de género por cada 10.000 habitantes.

Además, el informe refleja que la mayor parte del total de denuncias en Castilla-La Mancha fueron presentadas por mujeres consideradas como víctimas de violencia de género, 6.489.

De esta cifra, 4.012 son mujeres españolas y 2.477 son extranjeras, mientras que un total de 35 son menores de edad.

Estos datos reflejan que también se han incrementado las víctimas, ya que en 2024 se contabilizaron 6.377, por lo que se ha registrado un 1,8 % más.

De las 7.446 denuncias interpuestas en 2025, 4.884 fueron puestas directamente por la víctima, mientras que 179 las hizo un familiar y 1.120 a consecuencia de una intervención policial.

Procedimientos judiciales

El informe también detalla que el 92 % de las sentencias dictadas en Castilla-La Mancha fueron condenatorias, un dato que está por encima de la media española del 82,36 %.

Asimismo, se admitieron 1.332 peticiones de medidas de protección y seguridad para las víctimas, mientras que fueron incoadas 1.856. Cuatro fueron inadmitidas y 520 denegadas.

Finalmente, 870 renunciaron a declarar contra su presunto agresor.

Datos nacionales

En el conjunto del país se presentaron 204.342 denuncias durante 2025, un 2,64 % más que en 2024. Una cifra que refleja que cada día del año pasado se presentó en España una media de 559 denuncias y hubo 507 mujeres víctimas. El 61,64 % de las víctimas eran españolas y el resto extranjeras.

Desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2025 se dictaron 60.942 sentencias por asuntos de violencia de género. Las condenatorias aumentaron del 80,55 % de 2024 al 82,36 % en 2025, siendo 50.190 las condenatorias y 10.752 absolutorias.