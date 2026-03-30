Giro radical del tiempo en Castilla-La Mancha: hasta 25 grados en algunas zonas en plena Semana Santa

Tras un fin de semana con temperaturas casi invernales par dar inicio a la Semana Santa 2026, con viento huracanado, lluvia y nieve en buena parte de la Península, la situación dará un giro radical a lo largo de la semana.

Como informa Meteored, una masa de aire más suave asociada al anticiclón se empezará a instalar sobre el sur y oeste peninsular, tendiendo a generalizarse a finales de semana. En varias capitales de provincia españolas pasarán de los 25 grados.

El ascenso de las temperaturas será progresivo de oeste a este. Tras el frío amanecer de este lunes, las máximas subirán de forma notable o extraordinaria respecto a las de el Domingo de Ramos.

De cara al fin de semana de Sábado Santo y Domingo de Resurrección, el ascenso de las temperaturas se extenderá por todo el país. En algunas ciudades como Toledo sobrepasarán los 25 grados, mientras que en la mayoría de las capitales se moverán entre los 20 y 25.

Previsión del Lunes Santo

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este lunes en Castilla-La Mancha cielos poco nubosos con intervalos nubosos de tipo alto y de nubes bajas en Guadalajara, que se irán extendiendo durante la tarde por toda la mitad norte de la comunidad.

Las temperaturas mínimas no sufrirán cambios o irán en ligero descenso en tercio suroriental, mientras que las máximas irán en ascenso.

Las heladas serán débiles, frecuentes en el tercio oriental, sin descartarse de forma aislada en otros puntos. El viento será de componente norte moderado, con intervalos fuertes en zonas de sierra.