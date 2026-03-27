Operativo especial de la DGT por Semana Santa: 2,9 millones de viajes por las carreteras de Castilla-La Mancha

A partir de las 15 horas de la tarde de este Viernes de Dolores arranca el mayor éxodo de coches del año en un periodo corto de tiempo con motivo de la Semana Santa. La Dirección General de Tráfico (DGT) ha preparado un dispositivo especial de regulación y vigilancia ante la previsión de 17 millones de desplazamientos, de los cuales 2,9 se darán por vías de Castilla-La Mancha.

El operativo contempla dos fases. La primera se dará este fin de semana, hasta las 0 horas del lunes 30 de marzo, mientras que la segunda estará comprendida entre Miércoles Santo y el lunes 6 de abril. Esta segunda fase se alargará un día debido a que es festivo en Castilla-La Mancha, Baleares, Cataluña, País Vasco, La Rioja, Navarra y Comunidad Valenciana.

Castilla-La Mancha prevé unos 750.000 viajes durante la primera fase y 1,7 millones durante la segunda.

Datos por provincias

La provincia castellanomanchega que albergará más desplazamientos es Toledo, con un total de 850.000. Le siguen Ciudad Real, con 563.200; Albacete, con 543.000; Cuenca, con 523.800; y Guadalajara, 464.400.

Por ello, la DGT se ha referido a dos novedades para este año. Por un lado, la obligación de llevar la baliza V-16 para señalizar cualquier incidencia que se pueda tener en carretera que obligue a detener el vehículo. Y por otro, las nuevas mejoras incorporadas al teléfono 011 de información del estado de las vías.

Asimismo, ha recordado que durante la Semana Santa del año pasado fallecieron 27 personas en 26 siniestros, de las cuales ocho eran motoristas, por lo que ha insistido en la importancia de planificar el viaje con antelación por la ruta más segura.

Y recomienda informarse del estado de las carreteras y de cualquier incidencia que pueda surgir a través de las cuentas de X @informacionDGT y @DGTes, los boletines informativos de radio y televisión o llamando al teléfono 011.