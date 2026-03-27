Hackers robaron en 2023 datos de alumnos, padres y profesores de Castilla-La Mancha accediendo a EducamosCLM

La Policía Nacional ha detenido en Valencia y Torreblanca (Castellón) a dos personas por su presunta implicación en el ciberataque sufrido en 2023 por EducamosCLM, la plataforma digital de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que gestiona la comunicación entre centros educativos, docentes, familias y alumnado.

Los arrestados están acusados de revelación de secretos, daños informáticos, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, tras una investigación que apunta al robo de millones de registros personales en diferentes comunidades autónomas.

EducamosCLM, heredera de la antigua aplicación Papás 2.0, centraliza buena parte de la vida académica castellanomanchega: desde las matrículas y calificaciones, hasta la comunicación con los centros o la gestión de becas y comedores.

La brecha detectada en 2023 afectó a datos de alumnos, padres y profesores de la región, según confirman a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha fuentes de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, que explican que el origen del ataque.

"Un profesor utilizaba sus claves para entrar en otras plataformas, lo que dio pistas a los atacantes. Se detectó, se denunció y la investigación ha culminado ahora con las detenciones", han informado.

Secreto de sumario

Preguntada por este medio, la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, responsable de la ciberseguridad en la comunidad autónoma, ha optado por no confirmar "el número ni el tipo de datos comprometidos".

Alegan que la causa continúa bajo secreto de sumario, pero confirman que ya se han reforzado las medidas de seguridad.

Entre las novedades implantadas tras el ciberataque figura la autenticación en dos pasos para acceder a EducamosCLM, una capa adicional de protección para los más de 300.000 usuarios de esta herramienta.

Investigación

La investigación, dirigida por la Plaza 11 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Zaragoza, ha sido desarrollada por la Comisaría General de Información, con la colaboración de las brigadas provinciales de Valencia, Castellón y Madrid.

Los agentes han desmantelado una organización criminal altamente especializada, con infraestructuras tecnológicas capaces de vulnerar sistemas, borrar rastros y comerciar con datos robados en foros clandestinos.

Durante los registros, la Policía ha incautado equipos informáticos y neutralizado el sistema de blanqueo de capitales del grupo, basado en criptomonedas y casas de cambio virtuales con ramificaciones en varios países europeos.