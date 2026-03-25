Miguel Ángel de la Rosa, senador autonómico del Partido Popular de Castilla-La Mancha.

Miguel Ángel de la Rosa, senador autonómico del Partido Popular de Castilla-La Mancha.

Región

El PP acusa a Page de "manipular y usar el pasado como cortina de humo": "Que hable de Bono o Barreda"

Los 'populares' afirman que el presidente regional "no habla del presente porque no tiene nada que ofrecer a los castellanomanchegos, ni en sanidad, ni en empleo ni en vivienda".

Más información: Page dispara contra Cospedal: pide que "afloren" los hechos de Kitchen y recuerda sus "cuatro años de dolores"

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El senador autonómico del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Miguel Ángel de la Rosa, ha acusado al presidente regional, Emiliano García-Page, de "mentir, manipular y utilizar el pasado como cortina de humo para no dar explicaciones sobre su gestión actual".

Así ha respondido el 'popular' a las declaraciones de Page pidiendo que "afloren los hechos de la Operación Kitchen, en la que está citada como testigo su antecesora y exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. De la Rosa ha retado al líder autonómico a "hablar de José Bono y de José María Barreda".

"Page no habla del presente porque no tiene nada que ofrecer a los castellanomanchegos. Ni en sanidad, ni en empleo, ni en vivienda. Solo tiene excusas y ataques", ha afirmado.

Emiliano García-Page ha visitado la feria Alimentaria que se celebra en Barcelona.

Para el senador, Page "no es ajeno al pasado que ahora intenta utilizar políticamente, sino que fue parte activa del mismo. "Fue protagonista y heredero directo de los gobiernos socialistas de Castilla-La Mancha y compartió proyecto con Bono y Barreda y hoy pretende dar lecciones como si no tuviera nada que ver", ha lamentado.

Por ello, le ha pedido "no seleccionar la historia interesadamente" y que dé explicaciones sobre episodios que "marcaron negativamente a la región, como la quiebra de Caja Castilla-La Mancha, que terminó con condenas judiciales y un enorme coste económico para los ciudadanos".

También sobre "el aeropuerto de Ciudad Real, impulsado durante los gobiernos socialistas y convertido en símbolo de despilfarro y mala gestión, o las polémicas sobre José Bono, mentor político de Page".

El PP habla "del futuro"

"Page sigue gobernando Castilla-La Mancha después de más de una década sin que la región converja con la media nacional en empleo, renta o servicios públicos", ha criticado.

Y ha asegurado que los ciudadanos "no quieren que Page reabra debates del pasado para esconder su fracaso, sino que asuma responsabilidades".

"El PSOE representa el pasado en esta tierra y el PP está centrado en el futuro, en generar oportunidades, empleo y bienestar. Eso es lo que hoy demanda Castilla-La Mancha", ha sentenciado.