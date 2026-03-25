El PP acusa a Page de "manipular y usar el pasado como cortina de humo": "Que hable de Bono o Barreda"

El senador autonómico del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Miguel Ángel de la Rosa, ha acusado al presidente regional, Emiliano García-Page, de "mentir, manipular y utilizar el pasado como cortina de humo para no dar explicaciones sobre su gestión actual".

Así ha respondido el 'popular' a las declaraciones de Page pidiendo que "afloren los hechos de la Operación Kitchen, en la que está citada como testigo su antecesora y exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. De la Rosa ha retado al líder autonómico a "hablar de José Bono y de José María Barreda".

"Page no habla del presente porque no tiene nada que ofrecer a los castellanomanchegos. Ni en sanidad, ni en empleo, ni en vivienda. Solo tiene excusas y ataques", ha afirmado.

Para el senador, Page "no es ajeno al pasado que ahora intenta utilizar políticamente, sino que fue parte activa del mismo. "Fue protagonista y heredero directo de los gobiernos socialistas de Castilla-La Mancha y compartió proyecto con Bono y Barreda y hoy pretende dar lecciones como si no tuviera nada que ver", ha lamentado.

Por ello, le ha pedido "no seleccionar la historia interesadamente" y que dé explicaciones sobre episodios que "marcaron negativamente a la región, como la quiebra de Caja Castilla-La Mancha, que terminó con condenas judiciales y un enorme coste económico para los ciudadanos".

También sobre "el aeropuerto de Ciudad Real, impulsado durante los gobiernos socialistas y convertido en símbolo de despilfarro y mala gestión, o las polémicas sobre José Bono, mentor político de Page".

El PP habla "del futuro"

"Page sigue gobernando Castilla-La Mancha después de más de una década sin que la región converja con la media nacional en empleo, renta o servicios públicos", ha criticado.

Y ha asegurado que los ciudadanos "no quieren que Page reabra debates del pasado para esconder su fracaso, sino que asuma responsabilidades".

"El PSOE representa el pasado en esta tierra y el PP está centrado en el futuro, en generar oportunidades, empleo y bienestar. Eso es lo que hoy demanda Castilla-La Mancha", ha sentenciado.