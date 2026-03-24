Los sanitarios de Castilla-La Mancha pierden entre 764 y 3.272 euros al año sin la carrera profesional, según el PP

El Partido Popular de Castilla-La Mancha ha puesto cifras al impacto económico que, según sus cálculos, supone para los profesionales del Sescam la falta de la carrera profesional sanitaria, suspendida desde 2012.

La diputada autonómica Lola Merino, desde Hospital Santa Bárbara de Puertollano (Ciudad Real), ha asegurado este martes que "cada año que pasa sin recuperar la carrera profesional supone un perjuicio económico y profesional para nuestros sanitarios".

Merino ha detallado las pérdidas económicas que, según el PP, soportan los profesionales por la falta de este complemento que fue retirado durante el mandato de María Dolores de Cospedal, presidenta de la Junta de Comunidades entre 2011 y 2015: 764 euros anuales en el caso de los celadores, más de 1.200 euros para los técnicos, 2.172 euros para los enfermeros y una media de 3.272 euros para los médicos.

Lola Merino, en el centro, a las puertas del hospital de Puertollano.

La diputada ha recordado que Castilla-La Mancha es la única comunidad autónoma que mantiene paralizado este derecho y ha criticado, además que, pese a las promesas electorales del presidente Page en 2015, 2019 y 2023, "no se ha producido ningún avance real".

Desde el Hospital Universitario de Toledo, la secretaria general del PP castellanomanchego, Carolina Agudo, ha advertido también de las consecuencias que este bloqueo tiene sobre la sanidad pública.

Según ha dicho, 24.876 toledanos están en lista de espera y, en toda la región, la cifra supera los 96.500 pacientes. Así, ha afirmado que la recuperación del complemento permitiría impulsar un plan de modernización de la Atención Primaria y poner en marcha medidas eficaces para reducir las demoras.

"Este jueves, un solo voto puede cambiarlo todo", ha insistido Agudo, apelando al PSOE a demostrar "con hechos, y no con palabras, si está del lado de los profesionales y de los pacientes de Castilla-La Mancha".

Ese día, el pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha debatirá y votará el Proyecto de Ley de Medidas Administrativas y Tributarias, conocido como Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de 2026.

Carolina Agudo este martes en el Hospital Universitario de Toledo.

El PP sostiene que esta norma puede servir para reactivar la carrera profesional y "poner fin a más de una década de desigualdad y discriminación hacia los sanitarios".

"Estamos ante una oportunidad real para saldar la deuda con quienes sostienen la sanidad pública día tras día", ha señalado Merino desde Puertollano.