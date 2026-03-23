El PP exigirá a Page que "levante el veto" a la carrera profesional: "No es un problema de leyes, sino de voluntad"

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha anunciado que la Junta Directiva Autonómica del partido ha aprobado por unanimidad una resolución para exigir al Gobierno de Emiliano García-Page que "levante de manera urgente el veto a la carrera profesional sanitaria, una medida imprescindible para garantizar la calidad asistencial y dignificar a los profesionales sanitarios".

Así lo ha expresado durante su intervención en una reunión que ha presidido junto a la vicesecretaria de Políticas Sociales y Sanidad del PP, Carmen Fúnez.

"El PSOE de Page ha votado hasta en 62 ocasiones en contra de recuperar la carrera profesional. No es un privilegio, sino una necesidad, ya que supone reconocimiento, estabilidad y dignidad para los profesionales. Cuidar a quienes nos cuidan no es opcional, sino una obligación", ha expresado.

Núñez ha asegurado que la medida no gira en torno a los salarios, sino a la calidad asistencial que reciben los pacientes. "No es problema de leyes, sino de voluntad", ha afirmado, desmintiendo el argumento del PSOE de que no es necesaria una nueva normativa.

Además, ha expresado que la propia Ley de Presupuestos 2025 recoge en su artículo la suspensión de la carrera profesional, por lo que "bastaría con eliminar esa suspensión para iniciar su puesta en marcha".

"Con un solo voto favorable del PSOE el próximo jueves en el pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha, la recuperación de la carrera profesional podría comenzar. Además, es urgente poner en marcha un plan de choque contra las listas de espera sanitarias, así como un plan de modernización de la Atención Primaria", ha afirmado.

Tercer sector y campo

Por otro lado, Núñez ha destacado la propuesta del Partido Popular para poner en marcha el concierto social con el Tercer Sector, a través de una modificación de la Ley de Servicios Sociales.

Se trata de una iniciativa para que las entidades y organizaciones sociosanitarias cuenten "con un sistema estable de financiación mediante conciertos, dotándolas de seguridad jurídica y estabilidad económica".

Asimismo, ha denunciado la situación que atraviesa el campo castellanomanchego, afectado por "la falta de agua, el aumento de los costes de producción y la ausencia de medidas eficaces por parte del Gobierno regional".

Y ha criticado que Castilla-La Mancha no haya aprovechado los fondos europeos destinados a infraestructuras hídricas, modernización y eficiencia, así como los problemas como la falta de regularización de pozos de regadío o la persistencia de la plaga de conejos en el campo regional.

Críticas al Gobierno de España

Por último, ha afirmado que el Gobierno de Pedro Sánchez "actúa tarde y mal, mirando únicamente por su interés".

"Las medidas anticrisis aprobadas no van a solucionar los problemas porque su sectarismo deja poca esperanza para el futuro", ha explicado.

Por ello, ha apostado por un Gobierno liderado por Alberto Núñez Feijóo en España y por un Gobierno 'popular' en la región "para que los españoles y los castellanomanchegos avancen".