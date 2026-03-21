Tellado carga contra el plan fiscal del Gobierno ante la crisis de Irán: "Llega tarde, mal y a cara de perro entre los socios"

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha cargado este sábado desde Toledo contra el plan de ayudas fiscales y vivienda aprobado por el Consejo de Ministros para paliar los efectos económicos de la guerra en Irán. "Llega tarde, mal y a cara de perro entre los socios de la coalición".

El número dos del PP se ha pronunciado así en referencia a las discrepancias entre el PSOE y Sumar, que obligaron al Ejecutivo a fragmentar el paquete de medidas en dos. Lo ha hecho durante su intervención en la VII Escuela de Formación 'Rafael García-Patos' de Nuevas Generaciones en Layos (Toledo), donde ha estado acompañado por el presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, y el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez.

Desde esa tribuna, el dirigente popular ha reprochado que el Ejecutivo central haya tardado 20 días en reaccionar para, finalmente, "copiar buena parte de las medidas que hace unas semanas presentó el Partido Popular" y hacerlo, además, "a medias", recoge Europa Press.

Además, ha arremetido contra lo que ha calificado como un "pressing catch" en el seno del Gobierno de Pedro Sánchez, denunciando una "auténtica batalla campal" en la que, a su juicio, una parte del Ejecutivo mantuvo "secuestrado" el Consejo de Ministros.

"Menudo espectáculo y menudo bochorno", ha censurado Tellado, refiriéndose a la presunta negativa de los ministros de Sumar a participar en la reunión si Sánchez no aceptaba las exigencias de Yolanda Díaz.

"Ministros apretándole las clavijas al presidente del Gobierno. Vaya espectáculo. Nunca en España habíamos visto a un Gobierno a palos consigo mismo", ha subrayado, lamentando lo que considera una nueva etapa de "deterioro institucional máximo".

Para el secretario general del PP, "el Palacio de la Moncloa se ha convertido en un ring de boxeo". Ha criticado la presión de Sumar y la posterior cesión del PSOE, alertando de que Sánchez tuvo que dividir las ayudas "porque, si no, los ministros de Yolanda no entraban en la sala".

"Bienvenido, Pedro, a la fachosfera"

Tellado ha ironizado sobre el carácter de los dos decretos resultantes. Por un lado, ha dado la "bienvenida" al presidente a la aplicación de medidas de alivio fiscal con un "bienvenido, Pedro, a la 'fachosfera'". Por otro, ha denunciado un segundo decreto "de izquierdas" donde, según sus palabras, "se premia a los okupas por entrar en propiedad privada".

Finalmente, ha sentenciado que un presidente "con un mínimo de dignidad" habría cesado a los ministros "declarados en rebeldía", pero ha concluido que "Pedro Sánchez y dignidad no encajan en la misma frase". "El señor Sánchez dice enfrentarse como un superhéroe contra Donald Trump o Milei, pero le doblaron el pulso un tal Ernest Urtasun, Sira Rego y Yolanda Díaz", ha zanjado.