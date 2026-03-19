El PP cree que Gutiérrez "ha entrado en pánico" al pedir el cese de Nuñez: "Saben que no pueden ganarle en las urnas"

El senador autonómico del Partido Popular por Castilla-La Mancha, Miguel Ángel de la Rosa, ha interpretado la petición de cese de Paco Núñez por parte del socialista Sergio Gutiérrez como síntoma de que "han entrado en pánico".

Esta reflexión de De la Rosa se ha producido instantes después de que el secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha pidiera la destitución del líder regional de los 'populares' como garantía para salvar la reforma del Estatuto de Autonomía, estancada por la introducción del PP de una enmienda en la que piden mantener la actual horquilla de diputados, entre 25 y 35.

"Cuando un dirigente socialista pide que se quite al líder de la oposición no está demostrando fortaleza, sino todo lo contrario, está reconociendo que no es capaz de ganarle en las urnas", ha apuntado el senador, quien ha añadido que "el PSOE lleva meses intentando desacreditar a Paco Núñez porque saben que representa una alternativa sólida, cercana y preparada para gobernar Castilla-La Mancha".

En una nota de prensa, el senador 'popular' ha remarcado que el liderazgo de Núñez "no se construye desde los despachos, sino desde la calle, desde el contacto permanente con la sociedad de Castilla-La Mancha, escuchando a los sanitarios, a los agricultores, a los autónomos y a las familias".

Esta manera de hacer política, que ofrece "un proyecto serio, con bajada de impuestos, impulso a la reindustrialización, apoyo al campo y un modelo de bienestar social sostenible y eficaz", ha sido contrapuesto por De la Rosa a los "diez años de promesas incumplidas del Gobierno de Page".

En este sentido, De la Rosa ha señalado que “Castilla-La Mancha sigue sufriendo graves problemas estructurales en sanidad, con listas de espera entre las peores de España; en agricultura, con falta de soluciones al agua y a las plagas; y en infraestructuras, con una clara ausencia de planificación e inversión”.

Cambio político

El político toledano ha insistido en que "el PSOE sabe que el cambio político en Castilla-La Mancha es imparable" en la estela de "otras comunidades autónomas como Aragón, Extremadura o Castilla y León que ya han iniciado ese camino de avance, crecimiento y oportunidades".

"Hoy más del cincuenta por ciento del voto en España se sitúa en el espacio del centro derecha, y Castilla-La Mancha no será una excepción, porque la sociedad quiere progreso, futuro y gestión eficaz, no más años de socialismo estancado”, ha sentenciado.

Finalmente, De la Rosa se ha reafirmado en que "las declaraciones de Gutiérrez reflejan a un PSOE sin proyecto, sin ideas y sin credibilidad, que ha agotado su tiempo al frente del Gobierno regional".