Castilla-La Mancha licita 346 rutas escolares por 35 millones de euros para los próximos tres cursos

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha dado el visto bueno a la licitación de 346 rutas escolares cuyos contratos finalizan este curso por 35 millones de euros para los próximos tres años. En la misma reunión, el Gabinete ha aprobado la modificación del decreto de ayudas de transporte para los centros concertados de Educación Especial de la región.

Los detalles de estos asuntos los ha desgranado la consejera Portavoz, Esther Padilla, en la rueda de prensa posterior al encuentro donde ha remarcado el esfuerzo económico que tiene que hacer el Ejecutivo para prestar este servicio en un territorio de 80.000 kilómetros cuadrados.

"Nuestro Gobierno tiene que destinar muchos más fondos, algo que estamos haciendo desde que llegamos al Gobierno, porque nuestra máxima es la igualdad de oportunidades para nuestros niños y niñas”, ha apuntado, además de subrayar que esto se traduce “en el elevado número de rutas escolares que presta el Gobierno regional para dar un servicio de calidad y que garantice el derecho a la educación pública en la región”.

Según ha informado la Junta en nota de prensa, Padilla ha informado que la renovación de estas rutas beneficiará a un total de 11.200 escolares, mientras que con la modificación del decreto de centros de educación especial concertado, se ayudará a los doce que existen en la comunidad autónoma

La consejera ha incidido en “el esfuerzo que tiene que realizar el Ejecutivo autonómico para el transporte de nuestros escolares”, ya que solo este curso se han puesto en marcha un total de 1.053 rutas escolares con una inversión de 34,2 millones de euros.

"En estos diez años de Gobierno del presidente García-Page hemos pasado de 27 millones en el primer curso, a más de 34 millones en la actualidad", ha agregado.

Dos modalidades de licitación

La portavoz del Ejecutivo de García-Page ha detallado que la licitación de las 346 rutas se divide en dos modalidades: vehículos de más de nueve plazas, en 284 rutas y con un presupuesto de 31,7 millones de euros; y vehículos de hasta nueve plazas, es decir, taxis, con 62 rutas y 3,3 millones de euros.

Los criterios para la valoración de las propuestas serán las mismas. Una de las novedades que se ofrece a las empresas es que se les permite aportar tres vehículos de sustitución, ahora solo es uno.

En el caso de la modificación del Decreto que regula las ayudas al transporte para los centros concertados de Educación Especial, el Ejecutivo del presidente García-Page las incrementa. De manera que, una vez aprobado este cambio legal, se convocarán por valor de 1,1 millones de euros, 100.000 euros más que en el curso pasado.

La portavoz del Gobierno ha recordado que son ayudas para centros que prestan servicio de transporte escolar, bien con vehículos de su propiedad o a su disposición, en ese caso, la cuantía pasa de 60.000 a 75.000 euros. Cuando el servicio de transporte es contratado por los centros con empresas del sector, la ayuda pasa de 160.000 a 235.000 euros.

Por último, cuando el servicio se presta de forma conjunta para varios centros el montante oscila de 165.000 a 250.000 euros.