PP y PSOE de Castilla-La Mancha se atribuyen lecturas favorables tras las elecciones autonómicas de Castilla y León

El triunfo del PP en las elecciones autonómicas de Castilla y León y la mejora del PSOE han provocado este lunes las primeras lecturas políticas en Castilla-La Mancha, donde ambos partidos han reivindicado los resultados del 15 de marzo para reforzar su propio discurso de cara al futuro electoral en la región.

Los comicios castellanoleoneses celebrados este domingo han dejado al PP como fuerza más votada con 33 procuradores, dos más que en 2022, aunque lejos de la mayoría absoluta fijada en 42, por lo que volverá a necesitar a Vox para gobernar.

El PSOE también ha mejorado su resultado hasta los 30 escaños, mientras que las formaciones provinciales mantienen una presencia limitada.

Desde el PP castellanomanchego, su portavoz, Alejandra Hernández, ha asegurado que en la formación están "muy contentos" por los resultados obtenidos por sus compañeros de Castilla y León, que han logrado dos procuradores más que en los anteriores comicios.

Hernández ha considerado que estas elecciones han "dejado claro" que los ciudadanos "apoyan las políticas que se están llevando a cabo por parte del PP".

Además, ha destacado la labor del actual presidente castellanoleonés y candidato 'popular', Alfonso Fernández Mañueco, de quien ha asegurado que ha realizado hasta el momento "un gran trabajo" al frente del Ejecutivo autonómico. "Y lo va a seguir haciendo los próximos años porque recibió el respaldo mayoritario de los ciudadanos de Castilla y León", ha añadido.

En más comunidades

En este sentido, la portavoz 'popular' ha señalado que el PP seguirá trabajando para que estos resultados no solo se produzcan en las tres comunidades autónomas en las que ya se han celebrado elecciones en este 2026, sino también "en el resto de comunidades autónomas y en España, que tanta falta hace".

Preguntada por la posibilidad de que el resultado de Vox en Castilla y León suponga que la formación haya tocado techo electoral, Hernández ha evitado hacer una valoración y ha señalado que "cuando una formación política toca techo o toca fondo lo valoran los ciudadanos en las urnas".

Líderes "apegados al territorio"

Por su parte, el PSOE de Castilla-La Mancha ha defendido que los resultados electorales evidencian que los líderes políticos "apegados al territorio" logran mantener e incluso aumentar su respaldo electoral.

Así lo ha asegurado el presidente del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes regionales, Ángel Tomás Godoy, quien ha señalado que las elecciones celebradas este domingo han demostrado que candidatos como el socialista Carlos Martínez o el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, "no solo mantienen su porcentaje de voto sino que suben".

Godoy ha vaticinado que "eso es lo que va a hacer el PSOE de Castilla-La Mancha en las próximas elecciones".

"Porque si hay un candidato que defiende a su tierra por encima de cualquier cosa es Emiliano García-Page y en eso vamos a seguir trabajando, como ha hecho el PSOE de Castilla y León", ha afirmado.

El dirigente socialista también ha destacado que Carlos Martínez y el PSOE castellanoleonés han defendido que el sistema de financiación planteado por el Gobierno central "no es correcto", lo que, a su juicio, evidencia la importancia de contar con candidatos que defiendan los intereses de su territorio.

"Nosotros ponemos en valor que los candidatos tienen que conocer su tierra, estar apegados al terreno y defender lo que es mejor para su tierra", ha concluido, al tiempo que ha reprochado al PP de Castilla-La Mancha que no actúe de la misma manera en defensa de la región.