Castilla-La Mancha activa al comité organizador de las elecciones autonómicas de 2027: son 20 miembros

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha iniciado los preparativos para los próximos comicios autonómicos con la constitución de la Comisión Organizadora de las elecciones a las Cortes regionales, que tendrán lugar en 2027.

El encuentro constitutivo ha estado presidido por el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, y ha contado con la participación de responsables de distintos departamentos de la Administración autonómica que intervendrán en la organización del proceso electoral.

Esta comisión está compuesta por una veintena de miembros y su creación supone el inicio de los trabajos de planificación del dispositivo necesario para el desarrollo de las elecciones para el próximo año. Durante la reunión se ha aprobado el organigrama de la Comisión Organizadora, así como el reparto de tareas y responsabilidades entre sus integrantes.

Los responsables de la Comisión Organizadora de las elecciones a las Cortes de Castilla-La Mancha para el año 2027 que han estado presentes en la reunión han sido el viceconsejero de Administración Local y Coordinación Administrativa, Eusebio Robles; la secretaria general de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Macarena Sáiz; el director gerente de la Agencia de Transformación Digital; Juan Ángel Morejudo; la directora general de Promoción Institucional, Ainhoa Agudo; la directora del Gabinete Jurídico, María Belén López, y el director de gabinete de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Julio Sánchez.

La infraestructura de los procesos electorales autonómicos y las relaciones con las juntas electorales son competencia de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, de acuerdo con el Decreto 104/2023, de 25 de julio, y su ulterior modificación por el Decreto 53/2025, de 22 de julio, que establece la estructura orgánica y las competencias de la mencionada Consejería.