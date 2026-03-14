Núñez pide al PSOE que apoye el 'Plan Feijóo' en el Congreso para rebajar el precio de la luz y los carburantes

El presidente del Partido Popular en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha pedido este sábado al PSOE que apoye las medidas presentadas por el PP en el Congreso de los Diputados encaminadas a bajar el precio de los combustibles, la luz o el impuesto de la renta (IRPF), con el fin de “devolver la dignidad a quien trabaja el campo”.

De esta manera se ha referido al 'plan Feijóo' presentado por su partido en el Parlamento que recoge una rebaja del IVA a los combustibles, a la electricidad y al precio del gas, del 21% al 10% y una deflación del IRPF de hasta el 10 %.

El líder regional del PP ha visitado este sábado Socuéllamos y ha analizado los efectos que están teniendo el conflicto de Irán en la rentabilidad de sectores como el campo.

De ahí que haya apuntado como "urgente" una bajada del IVA del gasoil, para que "cueste mucho menos llenar el depósito del tractor"; un descenso del precio de la luz porque "los pozos se alimentan con electricidad" o que disminuya el impuesto de la renta dado que "la cesta de la compra es más cara de lo habitual".

En este contexto, Núñez ha recalcado que su formación va a liderar la petición de estas medidas en el Congreso de los Diputados, y ha mostrado su deseo de que todos los grupos parlamentarios, y especialmente el PSOE, lo apoyen.

Problema del agua

Paco Núñez también ha hecho referencia a otros problemas que vive el campo y que llevan "demasiado tiempo sin solucionarse" como es el problema del agua. Y es que, según ha relatado, diez años después, "los agricultores tienen dificultades para su acceso y hay pozos de aguas prioritarias que no han sido regularizados".

En este sentido, ha lamentado que las explotaciones tienen menos dotación de agua que en el pasado, una situación que "no puede ser” porque el campo sin agua “no tiene futuro”.

Por ello ha pedido dejar de utilizar el agua como "un elemento de confrontación" y enfocar la política hídrica de Castilla-La Mancha desde el cumplimiento del Pacto Regional por el Agua, algo que "no se está haciendo".

Más allá de indicar que el agua debe ser un elemento de "generación de riqueza y oportunidades", Núñez también ha señalado otra problemática en ciernes como la plaga de conejos que ha tildado de "excesivamente preocupante" porque "se comen la siembra" y está limitando la producción de algunas parcelas en hasta un 60 por ciento.