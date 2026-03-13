El Gobierno aprueba un triple trasvase de 180 hm³ que "dilapidará" el 11 % del agua embalsada en la cabecera del Tajo

"Dilapida el 11% el almacén de agua embalsada que hay en estos momentos en Entrepeñas y Buendía". Así de contundente se ha mostrado la consejera de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha, Mercedes Gómez después de que la Comisión de Explotación del trasvase Tajo-Segura ha dado luz verde a un triple trasvase de 180 hectómetros cúbicos (hm³) durante el segundo trimestre del año.

Con la cabecera del Tajo en nivel 1 de capacidad por las lluvias que ha dejado el tren de borrascas del mes de febrero, las actuales reglas de explotación permiten que se pueda ejecutar este trasvase máximo a razón de 60 hm³ en los meses de marzo, abril y mayo.

Gómez ha vuelto a poner el acento en la situación legal de las actuales reglas de explotación que siguen sin estar acompasadas al Plan Hidrológico 2022-2027 que recoge la implementación de caudales ecológicos que obligan la directiva europea y media docena de sentencias del Tribunal Supremo.

El retraso en la publicación de las nuevas normas, que según la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, iban a entrar en vigor antes de septiembre de 2025 ha llevado al Gobierno autonómico a judicializar el caso.

En este sentido, Gómez ha recordado que la aplicación de las actuales reglas, "con las que no estamos de acuerdo", significa que "los embalses de cabecera pueden perder las reservas que habían acumulado”, una circunstancia que podría reproducirse en los siguientes meses.

"El agua es un recurso escaso que tenemos en todos los territorios y cuando falta y se refleja en informes desfavorables afecta negativamente tanto a las inversiones como a los desarrollos de Castilla-La Mancha”, por lo que “no lo vamos a admitir”, ha reiterado.

135 hm³ pendientes

Además, la consejera ha recordado que quedan más de 135 hectómetros cúbicos pendientes de trasvasar de concesiones aprobadas en meses en los que la tubería del trasvase estaba cerrada por cuestiones de mantenimiento.

"No hay capacidad técnica ni sostenible para poder llevar esos recursos al Levante y a Murcia, más teniendo en cuenta que en estos momentos el Levante y Murcia no necesitan estos recursos al no tener capacidad de almacenamiento", ha advertido la consejera.

Una situación por la que ha reconocido "no entendemos cómo el Gobierno de España está permitiendo esta situación sin que se tengan en cuenta medidas de sostenibilidad, cuestiones que, por otro lado, el Partido Popular está encantado de que sean así".

Mercedes Gómez ha concluido incidiendo en la argumentación de que desde el Gobierno de Castilla-La Mancha "no estamos conformes, creemos que se están perdiendo todas las oportunidades para modificar las reglas de explotación del trasvase y nos reafirmamos en la necesidad de establecer una demanda judicial por incumplimiento del Real Decreto de la Planificación Hidrológica del Tajo que se aprobó en 2023 y que el Gobierno central está incumpliendo día sí y día no".

Trasvase "irracional" para los ribereños

Por su parte, la Asociación de Municipios Ribereños ha considerado "completamente irracional" la aprobación del nuevo trasvase en el contexto actual. Y han denunciado que el sistema "sigue funcionando con piloto automático, manteniendo trasvases máximos incluso cuando desde el propio Levante se reconoce que las necesidades de la cuenca del Segura están cubiertas".

Sobre que el trasvase se aplique también a marzo, anulando la anterior decisión, pone de manifiesto "el absurdo de aprobar estos envíos en ciclos de tres meses".

Según el presidente de la asociación, Borja Castro, "se siguen aprobando trasvases automáticos con reglas antiguas como si nada hubiera cambiado". "El sistema continúa funcionando con unas reglas de explotación desfasadas, que deberían haberse actualizado hace ya dos años para aplicar el escalonamiento previsto hasta 2027. Mantener los envíos automáticos con la normativa antigua deja en la práctica inoperativo ese proceso de adaptación", ha lamentado.

De su lado, el técnico de la asociación, Miguel Ángel Sánchez ha añadido que la situación resulta todavía más preocupante porque el Ministerio continúa autorizando envíos con una normativa desfasada mientras se retrasan decisiones clave.

"Da la sensación de que el Ministerio se ha quedado paralizado. El sistema sigue funcionando por inercia, pero las decisiones que deberían corregirlo no llegan, dejando imperativos todos los avances de los últimos años", ha señalado.

Por ello, han reclamado al Ministerio para la Transición Ecológica que abandone la rutina de aprobar trasvases automáticos con reglas antiguas y aplique de una vez el marco previsto para los próximos años.