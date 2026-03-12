Núñez pide a Page que "ordene" a sus diputados apoyar la bajada de impuestos al combustible y a la energía propuesta por el PP

El líder del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha instado al presidente regional, Emiliano García-Page, a dar instrucciones a sus diputados en el Congreso para que apoyen las medidas propuestas por el PP destinadas a bajar el precio de la energía y del combustible.

Así lo ha expresado desde Puertollano, donde ha visitado la empresa Jamones Arroyo junto al alcalde, Miguel Ángel Ruiz. Una serie de medidas que responden al "momento de gran dificultad económica" ante la subida del precio de la gasolina, el gasóleo, la luz y el gas por la guerra en Irán.

"El presidente del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, ha presentado en el Congreso de los Diputados un paquete de medidas fiscales encaminadas a reducir la presión económica sobre los hogares y el tejido productivo", ha recordado.

Entre las medidas se incluye la bajada del IVA de los combustibles, la reducción del IVA de la luz y del gas, así como una rebaja del IRPF. "Podrían suponer un ahorro medio de 900 euros al año por familia, lo que ayudaría a aliviar la situación económica en un momento de especial incertidumbre internacional", ha reconocido el 'popular'.

Por ello, Núñez cree que el momento requiere "pasar de las palabras a los hechos", por lo que "nadie entendería que los diputados socialistas de Castilla-La Mancha votaran en contra de medidas que ayudan directamente a las familias, a los autónomos, a las pymes y a los agricultores".

Impacto en sectores clave

Núñez ha advertido que el encarecimiento de los combustibles está teniendo un impacto directo en sectores clave para la economía regional, como el agrícola, el ganadero o la industria agroalimentaria.

Una situación que está afectando de forma significativa a "pequeñas y medianas empresas que dependen del transporte y del consumo energético para desarrollar su actividad".

Al respecto, ha recordado que otros países europeos como Francia, Portugal o Italia ya han adoptado decisiones similares al planteamiento del PP, para reducir el impacto del aumento de los costes energéticos.

"Bajar los impuestos sobre la energía y los combustibles significa aliviar la economía de las familias, favorecer la inversión de las empresas y ayudar a que nuestro tejido productivo siga siendo competitivo", ha sentenciado.