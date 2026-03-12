Limitar el precio del alquiler y una ley regional, recetas de CCOO al problema de la vivienda en Castilla-La Mancha

CCOO Castilla-La Mancha ha pedido una intervención real en el mercado de la vivienda de Castilla-La Mancha con la puesta en marcha de políticas públicas que recojan la limitación de los precios del alquiler hasta que comience o aumente la oferta mediante la construcción de más inmuebles y la creación de una ley de vivienda regional con respaldo presupuestario.

Estas han sido algunas de las conclusiones que han mostrado el secretario general del sindicato, Javier Ortega, y el secretario de Política Institucional y Desarrollo Territorial, José Manuel Muñoz, en una comparecencia pública para presentar el informe 'Vivienda y bienestar'.

Otras de las recetas que han reclamado son la declaración de zonas tensionadas y legislar en materia de vivienda turística aplicando presión fiscal para quienes utilizan las viviendas para "rentismo y especulación".

Durante su comparecencia, Ortega ha apuntado que en Castilla-La Mancha existen 660 viviendas por cada 1.000 habitantes, una cantidad que ha catalogado de "suficiente", por lo que ha puesto el foco en que el problema radica en que "no existe capacidad para que todo el mundo pueda comprarla".

Además, ha lamentado que este mercado no esté creciendo en cantidad porque se construye muy poco, un hecho que junto a la "desaparición" de la Vivienda de Protección Oficial (VPO) provoca que la vivienda usada cambie de manos a precio de mercado.

El líder del sindicato en la región ha ahondado en que el informe también recoge que cada vez hay más viviendas en menos manos y más viviendas vacías, mientras el alquiler ya supone un esfuerzo de entre el 30 y el 60 % de la renta familiar.

Ante este problema "estructural", que hace que "los avances en negociación colectiva en materia salarial queden absorbidos por completo", ha reclamado medidas de gran calado e inversión pública en materia de vivienda como "prioridad absoluta" para la sociedad.

Un momento de la presentación del informe.

"Activo especulativo"

Por su parte, José Manuel Muñoz ha sintetizado que una de las conclusiones principales que señala el informe es que "la vivienda en Castilla-La Mancha ha pasado de ser un derecho constitucional a ser un activo especulativo". Esta situación ha provocado la creación de "un modelo rentista" que repercute como "un lastre al consumo, el ahorro y la calidad de vida de las familias".

Como ejemplos, ha citado datos del mercado inmobiliario en la región como que haya un 23 % de viviendas vacías, nueve puntos por encima de la media nacional o que en 2024 en la región se construyeran 4.003 viviendas de las que apenas un 3 % -159- fueron VPO.

"El mercado está dopado y es inalcanzable, que los precios de compra están en máximos y hay emergencia en cuanto al alquiler, y que las zonas tensionadas no son atendidas por la comunidad autónoma", ha concluido el secretario de Política Institucional y Desarrollo Territorial.