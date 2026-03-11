Padilla valora que en Castilla y León "pongan de ejemplo" a Page: "A Núñez no le llaman ni en los pueblos de aquí"

La consejera portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, ha salido al paso de las críticas vertidas por el líder del PP en la región, Paco Núñez, por la participación de Emiliano García-Page en la campaña electoral de Castilla y León, ensalzando que en la comunidad vecina "pongan de ejemplo" las recetas castellanomanchegas.

Unas declaraciones que Padilla ha efectuado, en la rueda de prensa en la que ha informado de los asuntos aprobados por el Consejo de Gobierno, al paso de las palabras del líder de la oposición, quien ha señalado que Page acudió este martes a Palencia y Benavente (Zamora) a "trabajar para que el PSOE de Pedro Sánchez siga gobernando".

La consejera ha asegurado que a Núñez no solo no le han invitado a hacer campaña por el PP en la comunidad vecina, sino que "no le llaman ni para hacer campaña en los municipios de la región".

Por contra, ha valorado que el candidato socialista a la Presidencia de Castilla y León, Carlos Martínez, haya recurrido a Page y a otros miembros del Gobierno castellanomanchego como el vicepresidente primero, José Luis Martínez Guijarro porque "quiere poner a Castilla-La Mancha como ejemplo".

"Eso es algo muy positivo, que se fijen en esta región y en su presidente para aplicar y poner como ejemplo a los ciudadanos de otra región las políticas que estamos desarrollando aquí. Es algo muy positivo para el conjunto de la región, que somos ejemplo para otras, excepto para el señor Núñez, que le molesta todo", ha concluido Padilla en unas declaraciones recogidas por Efe.

Críticas del PSOE

Unas críticas a las que también se ha sumado la portavoz del grupo socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ana Isabel Abengózar, quien ha tildado las declaraciones de Núñez como una "pataleta".

Ana Isabel Abengózar, portavoz del PSOE regional, en rueda de prensa.

En rueda de prensa en la sede regional del PSOE, Abengózar ha apuntado que las palabras de Núñez responden a "alguien que se siente menospreciado porque su partido no le ha llamado a esa campaña de una comunidad autónoma vecina y similar a Castilla-La Mancha".

Por contra, ha valorado que Page se desplazó a Palencia y Benavente para explicar las medidas que Castilla-La Mancha aplica, que son buenas para esta región y que dan sus frutos con "datos positivos".

Como ejemplo ha citado medidas como la Ley de Despoblación de Castilla-La Mancha, el primer año de matrícula gratuita en nuestra universidad pública o la puesta en marcha del servicio de oncología radioterápica en todas las provincias.

"Esto es lo que realmente le fastidia al señor Núñez, al que ni nombran ni tienen en cuenta absolutamente para nada” en el PP, porque no puede ofrecer otra cosa que no sea “traición, mentira y engaños", ha sentenciado Abengózar.