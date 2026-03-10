Castilla-La Mancha celebrará el Día del Agua el próximo martes en Almansa: estos son todos los galardonados

Castilla-La Mancha celebrará el Día Mundial del Agua el próximo martes 17 de marzo en Almansa bajo el lema 'El camino del agua es el camino de la igualdad'. Se trata de la XI edición de una gala en la que la Junta reivindicará "lo que supone el agua en la comunidad y la responsabilidad que tiene para abrir caminos y oportunidades".

Así lo ha expresado la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, que ha detallado que la gala se desarrollará en el Teatro Regio de Almansa y el lema se basa en el de las Naciones Unidas para celebrar el Día Mundial del Agua el 22 de marzo: 'Donde fluye el agua, crece la igualdad'.

"No solo es importante hablar de igualdad de género sino también de igualdad de oportunidades. Precisamente, el agua es una gran oportunidad para nuestros campos y para nuestros pueblos porque moldea nuestros paisajes, nos llena de biodiversidad y nos une en un mismo pulso", ha expresado.

Premios

Durante la gala, la Junta reconocerá en primer lugar a la Comunidad de Regantes del Canal del Henares, por su "histórica" labor de gestión del agua en beneficio de todos sus comuneros. Una comunidad que cumple 100 años y da servicio a 1.569 comuneros, comprendiendo una zona regable de 6.500 hectáreas distribuidos en diferentes términos municipales de la provincia de Guadalajara y la Comunidad de Madrid.

"Hay que tener en cuenta que el agua la utilizan a través de una presa que tienen en el río Henares y que hace posible, dada su cota, el que no se necesite el consumo de energía para la distribución del agua", ha expresado.

Por otro lado, será premiado José María Tarjuelo, quien fuera fundador del Centro Regional de Estudios del Agua (CREA) de la Universidad de Castilla-La Mancha, por "un legado de más de 30 años dedicados a la docencia y a la investigación en la correcta gestión y el uso del agua y la energía en el regadío".

El tercer reconocimiento le será entregado a la empresa Ruideractiva por su "impulso ejemplar" durante 25 años del turismo sostenible y cuidado de divulgación del Parque Natural de las Lagunas de Ruidera.

También será reconocido el Colegio 'Federico Mayor Zaragoza' de Albacete, por sus iniciativas en torno al Día Mundial del Agua y a la contribución y a la divulgación de la educación en la sostenibilidad.