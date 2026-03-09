El PP acusa al Gobierno de Page de "abandonar" la sanidad de Castilla-La Mancha: "Es incapaz de dar respuesta"

El coordinador del PP de Castilla-La Mancha, Juan Antonio Moreno, ha denunciado el "abandono y dejadez" del Gobierno regional al sector sanitario. "Llevan 10 años de echar la culpa a otros de su inoperancia, con una gestión que se salda con consultas cerradas, una Atención Primaria deficiente y listas de espera al alza", ha expresado.

Para Moreno, la sanidad de la región está peor que hace diez años, bien para pedir consulta médica, atención especializada o una operación.

"Estas son las cifras reales de la sanidad de Castilla-La Mancha. Hay más gente a atender, más tiempo de espera, más colapso en el sistema y profesionales que no pueden hacer frente a la carga asistencial", ha indicado.

El 'popular' ha expresado que el PSOE al frente del Gobierno está "en la política de titulares y no en la gestión de lo público". "Y es que la nefasta y negligente gestión de la sanidad hace que se retrasen los diagnósticos, dejando a pacientes en la incertidumbre", ha afirmado.

Pueblos

Moreno ha apuntado a los problemas en la sanidad en zonas rurales, "con consultas cerradas y pacientes que tienen que marcharse a localidades cercanas".

"En Atención Primaria hay importantes demoras y pacientes que incluso cuentan 12 días para poder ser atendidos de manera presencial en sus médicos de cabecera. Y en algunos casos hasta 22 para una consulta telefónica. Esto hace que tengan que ir a Urgencias, colapsando el servicio", ha criticado, recordando que Castilla-La Mancha "es la región con más pacientes esperando más de seis meses una operación".

Según el diputado, el Ministerio de Sanidad ha informado que Urología, Cirugía Maxilofacial, Cirugía Pediátrica o Neurología cuentan con pacientes esperando más de seis meses en Castilla-La Mancha.

Pese a todo, tras citar la huelga prevista para el próximo mes de junio, "el Gobierno es incapaz de dar respuesta".

En el lado contrario, ha destacado el trabajo del presidente del partido en la región, Paco Núñez, recordando que ya ha planteado la necesidad de recuperar la carrera profesional.

"Ha mantenido reuniones con todo el sector, con la vista puesta en asumir el Gobierno el próximo año y revertir la situación", ha sentenciado.