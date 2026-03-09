Castilla-La Mancha amplía en 185.000 horas el servicio de Ayuda a Domicilio hasta alcanzar los 5,5 millones

El padre Ángel y Emiliano García-Page a su llegada a la gala de entrega de reconocimientos a la Iniciativa Social de Castilla-La Mancha.

El presidente regional, Emiliano García-Page, ha avanzado la ampliación del Servicio de Ayuda a Domicilio de la Comunidad Autónoma, con el que se pondrá a disposición de la ciudadanía de Castilla-La Mancha, desde “mañana mismo”, un total de 185.000 horas más de este tipo de atención personalizada, alcanzando los 5,5 millones de horas en total, con un presupuesto global de 57,7 millones de euros.

Page ha hecho este anuncio durante la entrega de los Reconocimientos a la Iniciativa Social de Castilla-La Mancha en el centro cultural 'Íñigo Pérez de Mendoza' de Mondéjar (Guadalajara).

"Sois un exponente muy claro de lo que merece la pena", ha expresado el presidente ante los galardonados, de quienes ha reconocido "el alma social" que vertebra su acción diaria.

Junto a las consejeras de Bienestar Social e Igualdad -Bárbara García-Torijano y Sara Simón-, al presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha -Pablo Bellido- y al presidente de la Diputación -José Luis Vega-, Page ha elogiado el "trabajo de eficacia en la gestión de los servicios públicos” por parte de “una comunidad autónoma que da una muestra tremenda de gestión y de trato a la diferencia".

Del mismo modo, el regidor castellanomanchego ha llamado a "gestionar los intereses colectivos de manera inversa a las oportunidades que nos da la naturaleza" y "de la misma forma que cobramos más impuestos al que más tiene, de forma progresiva", ha defendido que "se redistribuya de tal manera que tenga más el que menos paga, porque menos tiene".

"El reparto tiene que llegar a la mayoría, porque si no, no funciona", ha apuntado García-Page, quien ha considerado que "tiene mucho futuro la industria del cuidado, del compartir", especialmente "en plena época de lo artificial", en la que "cada vez va a haber más gente trabajando para ayudarnos entre nosotros", ha remarcado.

Por su parte, la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha subrayado que esta gala "es uno de los actos más especiales del año" para el Gobierno regional porque permite reconocer "a quienes hacen posible que la solidaridad no se quede en simples intenciones y que impacte en la vida real de las personas".

Un momento de la entrega de galardones.

García Torijano ha destacado que "el alma no se improvisa" y que se construye con "decisiones valientes, con políticas públicas estables", pero también con el trabajo diario de quienes sostienen la acción social desde la cercanía: entidades, voluntariado, tejido empresarial y comunidad.

A la vez, García Torijano ha advertido que, ante la actual inestabilidad internacional y social, "en Castilla-La Mancha no debemos y no queremos mirar para otro lado. No lo vamos a hacer. Tenemos que pelear por un mundo mejor y eso empieza por poner pie en pared frente a los discursos de odio, a los discursos xenófobos, a los discursos racistas… a los discursos que de alguna manera generan crispación entre la sociedad".

Reconocimientos

En total, se han entregado 14 reconocimientos en siete categorías (dos por categoría), además de tres Reconocimientos Especiales.

En la categoría de Acción Social se ha reconocido a la Asociación Gitana ‘Juventud de Ocaña’, por más de dos décadas de trabajo educativo y social con jóvenes y familias, impulsando la inclusión y la participación comunitaria; y al párroco Juan Antonio Mínguez, por una trayectoria de atención y apoyo a personas en situación de vulnerabilidad sostenida desde un compromiso humano y social constante.

En Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia, el Gobierno regional ha distinguido a Antonio Izquierdo García, general de brigada retirado y referente en la visibilización de la ELA, por su activismo y defensa de las personas afectadas y sus familias; y a la Federación de Deportes de Montaña de Castilla-La Mancha, por el proyecto ‘Castilla-La Mancha sin techos’, que promueve rutas accesibles e inclusivas para acercar la montaña a personas con movilidad reducida.

En el ámbito del Voluntariado se ha premiado al Ayuntamiento de Puebla de Valles (Guadalajara), por promover iniciativas solidarias que movilizan a toda la comunidad, como la Carrera Rupestre con fines benéficos vinculados a enfermedades raras; y al CEIP ‘San Lucas y María’ (Toledo), por su modelo de Comunidad de Aprendizaje, que integra voluntariado y red comunitaria para una educación participativa e inclusiva.

En la categoría de Discapacidad han sido reconocidos Pedro Solís García, por su contribución a la sensibilización social a través de proyectos audiovisuales vinculados a la discapacidad; e Insolina Martínez Pérez, impulsora del Fórum de la Discapacidad de Cuenca, por su labor de cohesión del movimiento asociativo y la defensa de derechos e igualdad de oportunidades.

En Cooperación Internacional para el Desarrollo se ha distinguido a la Fundación Pulsar, por proyectos centrados en educación, salud y empoderamiento comunitario; y a Sergio Sánchez París, por una trayectoria ligada a los derechos de las personas con discapacidad en comunidades indígenas y por su labor internacional en distintos países.

En Promoción del Tercer Sector Social, el reconocimiento ha recaído en la firma Mixer & Pack, por su alianza con Cruz Roja y su compromiso con la inserción laboral de personas en riesgo de exclusión; y en REAS Castilla-La Mancha, por fortalecer una red regional comprometida con la economía social y solidaria, el trabajo digno y la sostenibilidad social y ambiental.

En la categoría de Infancia y Familia se ha reconocido a Mariano Donate Delgado y David Chica Cuin, por su labor pedagógica y divulgativa en defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes, así como por su implicación como familia de acogida; y también a la Mesa Regional de Participación Infantil y Adolescente de Castilla-La Mancha, un espacio pionero que da voz a la infancia y la adolescencia en la construcción de políticas públicas.

Por último, en Reconocimientos Especiales, el Gobierno regional ha distinguido a Adoración Mendoza Huertas, por toda una vida dedicada al voluntariado; a la Policía Nacional, por sus carreras solidarias ‘Ruta 091’, que unen deporte y causa social en varias provincias de Castilla-La Mancha; y a la Comunidad ‘Hermanos Franciscanos de Cruz Blanca’ de Hellín, por una trayectoria centenaria de servicio y acompañamiento a personas enfermas, infancia y colectivos vulnerables.