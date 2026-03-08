El PP de Núñez recuerda que la igualdad "no es de ningún partido" y defiende el empleo y la independencia de la mujer

El Partido Popular de Castilla-La Mancha ha organizado un acto central con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en Bonete (Albacete) donde el líder regional, Paco Núñez ha recordado que la igualdad "no pertenece a ningún partido político" y que debe construirse "con hechos y con coherencia" y no quedarse en discursos o eslóganes.

Durante este encuentro, Núñez ha puesto en valor el trabajo y esfuerzo de esas mujeres que "contribuyen al progreso de la región, rompiendo barreras y abriendo camino". En este sentido, ha resaltado el papel de las emprendedoras, investigadoras, profesionales sanitarias o alcaldesas.

El presidente del PP autonómico ha afirmado que "la mejor política de igualdad" continúa siendo "el empleo, la independencia económica y la libertad para elegir el propio futuro".

Foto de familia del acto del PP en Bonete con motivo del 8M. PP C-LM

Núñez ha criticado que algunas leyes impulsadas por el Gobierno de Pedro Sánchez, como la Ley del ‘solo sí es sí’. "No se puede hablar de igualdad mientras se aprueban leyes que terminan beneficiando a quienes han cometido delitos contra las mujeres", ha añadido.

Por otro lado, ha puesto el foco en la educación como una de las herramientas fundamentales para avanzar en igualdad, ya que "educar en valores y principios, tanto en las aulas como en los hogares, es clave para que las nuevas generaciones entiendan que hombres y mujeres disponen de las mismas oportunidades".

Acto del PP en Bonete por el 8M. PP C-LM

El presidente del PP de Castilla-La Mancha ha concluido reivindicando que aún hay retos por conseguir como "la mayor tasa de paro femenino o las dificultades añadidas que sufren muchas mujeres en el medio rural".