Plantillas insuficientes, mujeres sin atender: Castilla-La Mancha señala a Bolaños por el "colapso" judicial en violencia de género

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM), María Pilar Astray, ha advertido de que los tribunales de la región se encuentran "ante un colapso en violencia de género" debido principalmente a la falta de personal, una situación que está afectando directamente a la atención a las víctimas.

En una entrevista concedida a Europa Press, Astray ha reclamado "adoptar medidas urgentes, activas y materiales para que ese compromiso sea real y tenga realmente eficacia" en la lucha contra la violencia machista, al tiempo que ha denunciado la falta de respuesta de las autoridades competentes.

La magistrada ha explicado que las solicitudes para reforzar las plantillas han sido trasladadas al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, responsable de los medios materiales y del personal —tramitadores, gestores y dotación de plazas—, y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), encargado de definir la plantilla orgánica de jueces y magistrados. Sin embargo, según Astray, la petición "no ha sido ni contestada ni valorada".

"El tiempo se nos echa encima y el problema de la violencia es que en cualquier momento algo que se ha quedado sin atender puede tener una importancia vital", ha advertido la presidenta del TSJCM, evidenciando la desatención del Gobierno de Pedro Sánchez y del ministerio que dirige Félix Bolaños.

La magistrada ha detallado que la saturación se debe también a la complejidad de estos procedimientos, ya que los juzgados especializados no sólo tramitan causas penales, sino que también asumen competencias civiles relacionadas con medidas de protección, como los procesos de divorcio.

Aunque "en las guardias se tramitan las más urgentes", otras diligencias de prueba pueden demorarse, prolongando el conflicto y la incertidumbre de las víctimas. Además, las secciones especializadas tienen "un hándicap" añadido por la elevada carga de arrestos: "Los funcionarios se enfrentan a una ola de detenidos diariamente, lo que hace muy difícil gestionar el volumen de trabajo".

Déficit de personal

Astray ha explicado que, aunque se han creado nuevas plazas en Castilla-La Mancha, muchas no cuentan con el refuerzo de personal necesario. En Ciudad Real, por ejemplo, una nueva plaza de violencia de género "no ha venido con ninguna plantilla", mientras que en Toledo la segunda plaza creada funciona "con déficit y sobre mínimos", pese al elevado volumen de casos de la capital y de Illescas.

La presidenta también ha alertado sobre la situación en Ocaña, donde "hay un gran atasco y la plantilla está pensada en otra época", y en Talavera, donde el servicio de guardia está sobrepasado. Guadalajara requiere la habilitación de una sala de vistas, otra muestra de las carencias materiales y de personal.

Medidas de choque

La presidenta del TSJCM ha explicado que esta situación ha llegado, además, en el periodo de acoplamiento de los nuevos Tribunales de Instancia, que ha generado incidencias en lugares como Albacete, donde "los profesionales no sabían ni a quién ni a dónde llamar".

"No podremos solventar todo si nacemos con una plantilla infradotada por muy eficaz que sea la implantación", ha advertido.

Por ello, ha reclamado al Ministerio de Justicia la adopción de "medidas de choque por unos cuatro meses" que permitan reducir el volumen de asuntos atrasados y reforzar la atención a las víctimas en toda Castilla-La Mancha.