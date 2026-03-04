Page pide en Bruselas una mayor apuesta para incorporar a jóvenes al sector primario: "Es clave para los nuevos retos"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, asiste, en Bruselas, a la 4ª reunión del Intergrupo del Vino. JCCM

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page ha reivindicado la necesidad de una "mayor apuesta europea" para fomentar la incorporación de jóvenes al sector primario, así como su inclusión en la agricultura y la ganadería.

Durante su intervención este viernes en la reunión del Intergrupo del Vino del Comité de las Regiones en Bruselas, Page ha subrayado que la participación de la mano de obra joven y de la iniciativa empresarial en el campo es clave para asegurar que las inversiones realizadas hasta ahora tengan éxito y que la agricultura siga siendo estratégica para la economía europea.

El presidente ha recordado que Castilla-La Mancha concentra cerca de la mitad de los jóvenes que se incorporan al sector primario en España. "Si queremos mantener la soberanía alimentaria de la UE, es esencial contar con fondos suficientes para sostener el campo y garantizar su adaptación a los nuevos retos", ha afirmado.

Emiliano García-Page y Julián Martínez Lizán durante la reunión del Intergrupo del Vino en Bruselas. JCCM

García-Page ha insistido en que el sector agrario no puede ser la víctima de los recortes o de los esfuerzos presupuestarios en otras áreas como seguridad. "El campo debe mantenerse como un pilar económico, sin comprometer la cohesión social ni la seguridad alimentaria", ha señalado.

Jóvenes agricultores

Además, ha destacado la importancia de que la intervención sectorial vitivinícola tenga carácter obligatorio para garantizar la seguridad en la producción y fomentar la innovación. Castilla-La Mancha, principal productora de vino del mundo, apuesta por mejorar la calidad de sus productos y fortalecer su presencia en mercados internacionales.

El contexto de estas declaraciones se enmarca en el reciente anuncio de la Junta de Castilla-La Mancha sobre el pago de cerca de ocho millones de euros a 286 jóvenes para facilitar su inserción en el campo, una medida que refuerza las políticas de relevo generacional y que busca atraer talento al sector agrario

Por su parte, el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, ha recordado que solo un 12 % de los agricultores europeos son jóvenes. Por ello, ha defendido que la Política Agrícola Común (PAC) debe contar con financiación vinculante y menos burocracia para facilitar el relevo generacional.

Martínez Lizán también ha destacado la importancia de incorporar a la mujer al mundo rural. Ha señalado que muchas han trabajado toda su vida en la agricultura sin recibir reconocimiento, y que las políticas deben garantizar su acceso y estabilidad en el sector.

En este sentido, García-Page ha añadido que las políticas de Castilla-La Mancha, como la ley pionera contra el despoblamiento, buscan reforzar la presencia femenina y juvenil en el campo, garantizando que se aproveche su talento y conocimiento en la gestión de explotaciones y cooperativas.

La intervención del presidente también ha abordado la importancia del agua como recurso fundamental para la producción agraria y la competitividad del sector en España y Europa.

García-Page ha concluido que la apuesta por la juventud y la mujer en el campo es una inversión en el futuro, en la cohesión social y en la seguridad alimentaria de la Unión Europea.

"Incorporar a los jóvenes y garantizar la presencia de la mujer en la agricultura y ganadería es clave para la sostenibilidad y la prosperidad del sector", ha afirmado.