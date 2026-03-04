Castilla-La Mancha mantendrá el descuento del 50 % en el transporte interurbano a los jóvenes de entre 14 y 29 años

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha renovado las ayudas para jóvenes con el descuento del 50 % si viajan en transporte público dentro de la región. Así lo ha acordado el Consejo de Gobierno de esta semana, que ha decidido destinar 3.750.000 euros para cubrir la mitad del coste de los viajes interurbanos de jóvenes de entre 14 y 29 años.

"Con respecto al año anterior, hemos aumentado en cerca de medio millón de euros esta partida. La intención del Gobierno con esta medida es llegar a 200.000 jóvenes", ha explicado la consejera portavoz, Esther Padilla.

Padilla ha asegurado que se trata de "una medida muy importante para mantener el compromiso con los jóvenes, la movilidad y la igualdad". "Beneficia a quienes no tienen otra forma de desplazarse. Les da libertad, seguridad y también autonomía. Y supone una ayuda importante para las familias, que ven reducido a la mitad el coste del transporte de sus hijos e hijas", ha expresado.

La portavoz ha detallado que basta con presentar el carné joven al subir al autobús para tener la ayuda y ha afirmado que en 2025 se vendieron 2,2 millones de billetes y en los últimos dos años el número de usuarios ha crecido en más de 90.000.

"El crecimiento demuestra la confianza en este servicio y también la necesidad de que el Gobierno siga aumentando el presupuesto para dar respuesta a la demanda. Para nosotros es una política estructural porque reduce el gasto de las familias, facilita el acceso a los estudios, al trabajo o al ocio. Y contribuye a la vertebración territorial especialmente en los municipios más pequeños, donde es fundamental que los jóvenes puedan conectarse con las capitales o con otros municipios mayores", ha explicado.

Plan Estratégico del Dato

Por otro lado, ha informado de la aprobación del Plan Estratégico del Dato 2026-2030, un documento clave para preparar a la administración para el futuro, mejorar la toma de decisiones públicas y facilitar la actividad económica y el conocimiento a partir de los datos públicos.

"El objetivo es preparar a la administración para los retos del futuro, mejorar la gestión de los datos públicos y simplificar la relación entre ciudadanos, empresas y administración", ha sentenciado.