El Gobierno de Page sugiere unas Cortes con solo 25 diputados: "No estoy de acuerdo, pero si el PP se empeña tanto..."

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha insinuado la posibilidad de reducir el tamaño de las Cortes regionales hasta los 25 diputados, un escenario que posibilita la actual horquilla y que beneficiaría al partido más votado.

El vicepresidente primero de la Junta de Comunidades, José Luis Martínez Guijarro, ha sugerido en el V Foro Económico EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha el recorte de ocho representantes respecto al número de diputados que se han sentado en el convento de San Gil en las tres legislaturas precedentes.

La medida podría aprobarse con la mayoría absoluta del PSOE y dejaría el volumen de escaños en liza en el rango más bajo que el Estatuto contempla. La reforma de la ley electoral aprobada durante el mandato de María Dolores de Cospedal fijó entre 25 —la cifra planteada— y 35 los asientos del hemiciclo. Desde los comicios de 2015, han sido 33 los legisladores de la comunidad autónoma.

Las palabras de Guijarro en el evento que se ha celebrado en el toledano Cigarral de las Mercedes han respondido a la enmienda presentada por el PP para mantener la horquilla en vigor e impedir que a partir de 2028 se alcancen un máximo de 55 diputados, la previsión consensuada por el bipartidismo y de la que los populares se han retractado. "Si se empeñan tanto", ha enunciado el vicepresidente, cabría una reducción aún más drástica.

El recorte de la representatividad acercaría la victoria del partido más votado, un privilegio que todas las encuestas otorgan al PSOE en las cinco provincias. Si en mayo de 2023, Emiliano García-Page necesitó superar el 45 % de los votos emitidos para obtener la mayoría absoluta —apenas un centenar de sufragios para el PP habrían posibilitado una suma alternativa de las derechas—, con 25 diputados podría ser suficiente un triunfo en solitario con varios puntos porcentuales menos de apoyo.

Al contrario, un hipotético aumento de escaños traduciría con más fidelidad la bolsa de votos a escaños, una traslación que ayudaría al emergente Vox, pero que no tendría una repercusión negativa para un PP que, según los sondeos, mantiene una intención de voto más o menos estable.

"Pánico electoral" en Génova

Desde el Gobierno regional han insistido en la "traición" que supone la marcha atrás del PP con el Estatuto. El número de diputados ha truncado un proyecto de reforma que salió de Toledo con el apoyo de los dos grandes partidos y cuya toma en consideración fue refrendada por más del 80 % de los parlamentarios del Congreso de los Diputados.

La enmienda del PP, presentada por sorpresa y al filo del vencimiento del plazo en la Cámara Baja, amenaza la viabilidad del renovado Estatuto, una idea que tuvo "mucha gente y colectivos detrás".

Guijarro ha reprobado una decisión tomada "de la noche a la mañana y porque a alguien de Génova le entró el pánico electoral", una alusión a la presión que el auge generaliza de Vox en el conjunto del país ejerce sobre las expectativas electorales del partido que preside Alberto Núñez Feijóo.

"Fue la justificación que me dieron: estaban acojonados porque no se pueden permitir una foto de acuerdo", ha comentado el conquense. Para el representante del Ejecutivo autonómico se trata de "una estrategia totalmente equivocada a nivel nacional". Además, la supuesta injerencia de la dirección nacional "ha dejado con las vergüenzas al aire a los dirigentes del PP regional".

No obstante, Guijarro se ha manifestado "en contra" de ahondar en el "déficit de representación" que ya caracteriza a la ley electoral de Castilla-La Mancha. "En Aragón y Extremadura tienen la mitad de población y el doble de diputados; Castilla y León reparte 81 procuradores", ha recordado. "La democracia es cara, sí, pero es más barata que cuando no hay democracia", ha resumido.